Kabinet wil extra toezicht op weekendscholen: ‘Optreden tegen homodiscriminatie en Holocaustontkenning’

Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs (VVD). Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Weekendscholen die kinderen inprenten dat homo’s gestenigd mogen worden, je als vrouw geen bankrekening kunt openen of dat de Holocaust niet heeft plaatsgevonden. De onmacht droop er vanaf wanneer de politiek de afgelopen jaren debatteerde over onderwijs dat ingaat tegen de democratie, integratie en rechtsstaat.

Het aanpassen van de wet, zoals minister Wiersma (VVD) de Tweede Kamer vrijdag voorstelt, moet de Onderwijsinspectie mogelijkheden geven om ‘signaal gestuurd’ toezicht te houden en eventueel een onderzoek op deze scholen in te stellen.

Op hoeveel scholen in Nederland krijgen kinderen te horen dat je homo’s mag discrimineren en de Holocaust nooit heeft plaatsgevonden?

Wiersma: ‘Het probleem is dat we dat niet precies weten. Daarvoor is eerst beter zicht nodig op wat daar gebeurt.’ Hij kan daarom ook niet zeggen wat er is gebeurd met de vijftig ‘onderwijsplekken’ die salafistisch zijn of daar sterk door zijn beïnvloed, zoals NRC en Nieuwsuur in 2019 berichtten.

‘Het lastige is dat dit niet automatisch scholen zijn: gebouwen met een dak erop. Het zijn vaak bewegingen die soms bij jongeren iets in het hoofd proberen te planten wat tegengesteld is aan wat wij met elkaar vinden. Er zijn ook in ons parlement partijen die zeggen dat Nederland een soort totalitaire dictatuur is, dat we worden geregeerd door reptielen. Zulk gedachtegoed zweeft rond in de samenleving en kan daarmee ook kinderen bereiken. Het gaat dus zeker niet alleen om de radicale islam.’

Waarom bestaat er eigenlijk informeel onderwijs naast het reguliere onderwijs?

‘Omdat het een heel goede aanvulling kan zijn op de ontwikkeling van kinderen en op ons eigen onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan iemand die een taal leert om met zijn opa en oma te kunnen praten. Daar is niets mis mee.

‘Maar er is ook een kleine kern met radicalere vormen van informele scholing. Die probeert kinderen in het weekend het tegenovergestelde bij te brengen van wat ze doordeweeks leren. Dan leer je dat je verliefd mag worden op wie je wilt, maar in het weekend krijg je te horen dat homo’s van het dak gegooid moeten worden. Daar willen we tegen optreden.’

Er wordt al over radicale scholen gesproken sinds de aanslagen op 9/11. Waarom lukt het maar niet om zulke scholen aan te pakken?

‘In de politiek is al jaren een grote zoektocht gaande: hoe gaan wij om met radicalere stromingen die een gevaar vormen voor onze democratische rechtsstaat? Op scholen die door de overheid worden bekostigd, komt de Onderwijsinspectie binnen. Die scholen worden geacht kinderen alles te leren wat bij Nederland hoort, wat normen en waarden zijn. Daar kunnen we ingrijpen als het niet goed gaat.

‘Bij informele scholen is dat toezicht er niet, omdat ze geen geld krijgen van de overheid. Daarbij is niet precies vastgesteld waar op zulke scholen de grens ligt tussen wat wel en niet kan. En de derde belemmering: ik kan er nu niets tegen doen.’

U hebt de landsadvocaat om advies gevraagd over hoe je moet definiëren wat ‘problematisch gedrag’ is op zo’n school. Waarom was dat nodig?

‘Die plekken waar we zorgen over hebben, zijn nu nog ongrijpbaar. Als we die grijpbaar willen maken, zullen we dat juridisch stevig moeten onderbouwen. Je wil niet dat je ergens onderzoek doet, en vervolgens bot vangt voor de rechter omdat de juridische basis niet klopt.’

Heeft de Onderwijsinspectie de medewerking van scholen nodig als daar iets mis is?

‘Ik geloof dat wij in staat zijn om daar afspraken over te maken, dat zijn we aan onze stand verplicht. Dan is het natuurlijk nog steeds moeilijk om daadwerkelijk goed onderzoek te kunnen doen. Kijk, we kunnen ook zeggen: we doen het helemaal niet, we laten het lekker zitten. Maar daarvoor ben ik geen minister geworden. En daarvoor vind ik de bedreigingen van onze rechtsstaat ook echt te groot.’

Komt u zelf weleens op het informele onderwijs?

‘Ik kom weleens op islamitische scholen waar soms na schooltijd nog taalles of Koranles wordt gegeven. Of op christelijke scholen waar ze op zaterdag Bijbelles geven.’

Maar daar gaat dan ook alles goed.

‘Ja, dat neem ik aan. Op de plekken waar kinderen worden geïndoctrineerd, kom ik niet. Ze nodigen me natuurlijk ook niet uit: kom eens kijken hoe wij hier een deel van de werkelijkheid verdraaien.’

Wat zou er gebeuren als u zichzelf uitnodigt?

‘Dat is wat we hiermee doen. Wij willen die kleine kern isoleren, en tegelijk samenwerken met de rest van het onderwijs die wel aan onze kant staat. Door dat nieuws uit 2019 kregen de islamitische gemeenschappen het gevoel dat ze allemaal bij zo’n geradicaliseerde stroming zouden horen, wat natuurlijk voor het overgrote deel van de mensen niet geldt. Die mensen moeten we beschermen. En helpen een vuist te maken tegen die kleine kern die heel andere plannen heeft met onze rechtsstaat.’