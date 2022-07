Kabinet wil extra rechters en kortere procedures om wachttijden voor rechtszaken te verkorten

Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming, op het Binnenhof. Beeld ANP - Bart Maat

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming kondigde de extra investering maandagavond aan in een brief aan de Tweede Kamer. Hij hoopt dat het genoeg is om de rechtspraak ‘voor iedereen toegankelijk en benaderbaar’ te houden.

De capaciteitsproblemen bij de rechtbanken liepen al in 2020 zo hoog op dat ruim 20 duizend zittingen uitgesteld moesten worden. Slachtoffers van een misdrijf moeten door de vertraging gemiddeld veertien maanden wachten op de afhandeling van een strafzaak.

Dat is deels een gevolg van een groot tekort aan rechters, maar ook van de lange doorlooptijden. Volgens het jaarverslag van de Raad voor de rechtspraak was de gemiddelde doorlooptijd bij de rechtbanken in 2020 dertien weken. Dat getal is inclusief zaken die weinig werk vergen, zoals zaken over voorlopige hechtenis.

Vorige maand liep het tekort aan politierechters in de provincie Gelderland zo hoog op dat het Openbaar Ministerie besloot 1.500 verdachten van lichte vergrijpen niet voor de rechter te brengen. In plaats daarvan legt het OM verdachten zelf een straf op of worden zaken helemaal geseponeerd. In dat laatste geval gaat een verdachte vrijuit.

De Raad voor de rechtspraak drong al enige tijd aan op een investering van 150 miljoen om extra rechters op te leiden. Ook wil de Raad investeren in nieuwe initiatieven die het recht laagdrempeliger moeten maken, zoals wijkrechtspraak. In heel Nederland lopen al zo’n zestig experimenten met verschillende vormen van wijk- en buurtrechters. De zittingen van de wijkrechter worden veelal gehouden in buurthuizen, in een huiselijke sfeer die mensen op hun gemak moet stellen.

Of de extra investering zoden aan de dijk zet, moet nog blijken. Ook het vorige kabinet trok in 2019 bijna 100 miljoen euro uit om de achterstanden weg te werken. Dat is niet voldoende gelukt. Een externe visitatiecommissie waarschuwde destijds dat de rechtspraak te traag is, niet snel genoeg moderniseert en – naast geldgebrek – kampt met een gebrek aan capaciteit, zelfreflectie en visie.