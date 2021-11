Kabinet wil einde maken aan gekte op huizenmarkt met eerlijker biedsysteem

In haar brief aan de Tweede Kamer schrijft de Ollongren dat er te veel misstanden zijn in de makelaarswereld en dat aansporingen om de boel te verbeteren niet breed genoeg worden opgepakt. Beeld ANP

In zo’n logboek moeten aspirant kopers inzicht krijgen in wanneer en hoeveel er door anderen wordt geboden. Ook het voorbehoud van financiering en een bouwkundig rapport zouden verplicht in ieder koopcontract moeten staan, vindt het kabinet. Als makelaars daar niet vrijwillig aan mee willen werken, dan wil de minister beide zaken wettelijk gaan verplichten. In de brief schrijft de Ollongren dat er te veel misstanden zijn in de makelaarswereld en dat aansporingen om de boel te verbeteren niet breed genoeg worden opgepakt.

De minister neemt als voorbeeld het zogenoemde biedlogboek van makelaarsvereniging VBO en het platform ‘Eerlijk Bieden’. Huizenkopers doen hun bod op een website en kunnen daarna online volgen hoe het proces verloopt. Als het bod onvoorwaardelijk is geworden, na drie dagen of enkele weken, kunnen bieders en verkoper inzien welk bod wanneer is gedaan. Bij klachten kan een tuchtrechter beoordelen of alles netjes is verlopen.

Het pleidooi van de minister komt op het moment dat de woningmarkt muurvast zit, met zeer weinig te koop staande huizen en torenhoge prijzen. Huizen worden gemiddeld bijna 20 procent duurder verkocht dan een jaar geleden.