Kabinet wil een nieuwe start maken in de stikstofdiscussie met de boeren

Stikstofbemiddelaar Johan Remkes woensdag bij de presentatie van zijn rapport. Achter hem minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof en de nieuwe minister van Landbouw, Piet Adema. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Stikstofminister Van der Wal (VVD) trekt het zich erg aan dat haar plannen hebben geleid tot ‘onrust en zorgen’ aan de keukentafels van boeren. ‘Ik besef hoe erg dat is en dat spijt mij ook’, zegt ze woensdag nadat stikstofbemiddelaar Johan Remkes zijn langverwachte conclusies heeft gepresenteerd over hoe het verder moet tussen de boeren en het kabinet.

De excuses zijn een diepe knieval voor een minister die nog niet zo lang geleden ’s avonds thuis werd opgezocht door een meute woedende boeren die haar kinderen angst aanjoegen. Dat ze toch spijt betuigt, toont aan hoe graag het kabinet de impasse in de stikstofruzie met de boeren wil doorbreken.

De minister erkent dat het kabinet afgelopen tijd te weinig ‘perspectief’ heeft gegeven aan boeren, waardoor zij niet wisten of hun boerenbedrijf nog mocht blijven bestaan. Veel boeren werden overvallen door haar inmiddels beruchte ‘stikstofkaartje’, waarop zeer gedetailleerd stond omschreven waar de stikstofuitstoot soms tot wel 90 procent omlaag moest. Boeren lazen daarin dat hun bedrijf weg moest. De minister zegt nu dat het ‘goed is’ om het stikstofkaartje ‘van tafel te halen’.

25 aanbevelingen om uit de stikstofimpasse te komen

De bewindsvrouw neemt daarmee een van de 25 aanbevelingen over die Remkes woensdag deed om uit de stikstofimpasse te komen. Hij deed er nog twee die belangrijk zijn voor de boeren. Als eerste adviseert Remkes het kabinet om een ontsnappingsclausule te maken voor boeren die de stikstofdoelen niet halen in 2030.

Wat Remkes betreft moet er tussen 2025 en 2028 nog eens worden bekeken of de stikstofreductie echt wel overal kan worden behaald. Flexibiliteit moet mogelijk zijn als er daar ‘dwingende redenen’ toe zijn. Deze ‘escape’, zoals Remkes het noemt, zou een deel van de onrust bij de boeren kunnen wegnemen.

Dat klopt: boerenorganisaties reageren woensdag overwegend positief op dit deel van het plan. Ook bij de regeringspartijen valt het idee goed. Het peiljaar 2030 staat in het coalitieakkoord dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie eind vorig jaar sloten. Maar die afspraak is politiek gevoelig geworden, nadat CDA-leider Wopke Hoekstra deze zomer zei dat het jaartal wat hem betreft ‘niet heilig’ is. D66 wil juist wel vasthouden aan 2030. Het advies van Remkes is een compromis tussen die twee. Hoewel het kabinet pas volgende week formeel zal reageren op het rapport, is in de wandelgangen al te horen dit geen politiek struikelblok meer is.

Volgend hoofdpijndossier: wie zijn de piekbelasters?

Het kabinet zal volgende week ook met een reactie moeten komen op het voorstel om met spoed vijf- tot zeshonderd piekbelasters uit te kopen. Dat zijn bedrijven ‘uit de agrarische sector en het bedrijfsleven’ die zóveel stikstof uitstoten dicht bij kwetsbare natuurgebieden dat het uitkopen daarvan direct voor een enorme reductie zou zorgen.

Een eerste inventarisatie leert dat de drie grootste uitstoters geen landbouwbedrijf zijn, maar industriële bedrijven. Wel stoten twee veehouderijen bijna evenveel uit als chemiereus Chemelot, die op plaats 3 staat in de lijst met de honderd grootste stikstofuitstoters. Op die lijst staan negentig veebedrijven.

Toch wordt met het uitkopen van de piekbelasters maar circa 1 procent van agrariërs geraakt, zegt Remkes. In ruil daarvoor kunnen duizenden vergunningen worden afgegeven aan andere bedrijven. Als eerste zouden meer dan 2.500 zogenoemde PAS-melders gelegaliseerd kunnen worden. Dat zijn veehouders die eerder met toestemming van de overheid hun bedrijf hebben uitgebreid, maar van wie de rechter achteraf alsnog bepaalde dat zij een vergunning nodig hebben.

Daarmee stelt Remkes alle boeren voor de vraag: steunen we die 1 procent, of willen we zo snel mogelijk stikstofruimte vrijspelen die naar de PAS-melders gaat? Hoewel bij de coalitiepartijen met bewondering wordt gekeken naar het voorstel van Remkes, zien zij ook een volgend hoofdpijndossier opdoemen.

Want het is nog volstrekt onhelder wélke piekbelasters de overheid wil gaan uitkopen. ‘We moeten eerst goed definiëren wat een piekbelaster is’, zegt D66'er Tjeerd de Groot. ‘Dat is wel iets waar we het als coalitie over eens moeten worden.’ Pieter Grinwis (CU) voorziet dat het voor het kabinet een hels karwei wordt om binnen een jaar honderden boerenbedrijven een voorstel tot uitkoop te doen.

Gedwongen uitkoop stuit op verzet van alle boerenorganisaties

Vooral de optie van dwang stuit op grote weerstand onder boeren. ‘Gedwongen opkoop van piekbelasters is een absolute no-go voor ons’, aldus Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force (FDF) die woensdagavond laat ‘een grote vergadering’ heeft gepland. ‘Daarna ontwikkelen we een plan de campagne.’ Nieuwe protesten zijn niet uitgesloten. Ook voor boerenactiegroep Agractie is gedwongen uitkoop onacceptabel. ‘Als je het vertrouwen nog verder wil schaden moet je die kant op gaan’, zegt Bart Kemp van Agractie.

Maar ook LTO Nederland, de belangenbehartiger voor de landbouw die op het Binnenhof geldt als de meest redelijke van de boerenorganisaties, noemt de verplichte uitkoop van honderden grote stikstofuitstoters binnen een jaar ‘onmogelijk en onnodig’. Dat draagt ook niet bij aan het herstel van het vertrouwen, meent LTO-voorzitter Sjaak van der Tak.

Als het kabinet Remkes’ plan voor de gedwongen uitkoop van piekbelasters overneemt, is de kans groot dat het boerenverzet weer aanzwelt. Hoewel bij sommige regeringspartijen de hoop leeft dat het verzet mee zal vallen omdat het kabinet de boeren al op veel punten tegemoet komt, durft niemand dat nog hardop te zeggen.