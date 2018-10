Kabinet wil dat scholen beter gaan uitleggen wat ze met hun geld doen

Arie Slob en Ingrid van Engelshoven komen aan op het binnenhof. Foto Hollandse Hoogte / Guus Schoonewille

Dat schrijven de Onderwijs-ministers Ingrid van Engelshoven (D66) en Arie Slob (ChristenUnie) maandag in een brief aan de Tweede Kamer. Zij reageren daarmee op een rapport van de Onderwijsraad eerder dit jaar over de zogeheten lumpsum. Dat is, plat gezegd, de zak met geld die schoolbesturen van de overheid krijgen om onderwijs mogelijk te maken. Zij mogen dat geld in vrijheid besteden, naar lokale en regionale behoefte. Schoolbesturen hebben vaak meerdere scholen onder hun hoede.

In de Tweede Kamer rees de afgelopen jaren twijfel aan dit systeem, nadat bleek dat geld dat was vrijgemaakt voor bijvoorbeeld jonge leraren en meer conciërges daar niet terecht kwam. Daarom nam de Onderwijsraad de lumpsum onder de loep.

Dat was extra van belang, omdat in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III veel extra geld naar onderwijs gaat, voor salarissen en werkdrukverlaging. Juist deze maand moeten de leraren in het basisonderwijs dat in hun portemonnee gaan terugzien.

'Gebrekkig inzicht’ in financiën verbeteren

Het advies van de Onderwijsraad was deze methode van financiering wel te behouden, maar het ‘gebrekkig inzicht’ in de financiën te verbeteren. De lumpsum is op zichzelf een goed systeem, aldus de Onderwijsraad, dat scholen in staat stelt ‘stabiel beleid te voeren, met beperkte administratieve lasten’. Maar het systeem kan wel duidelijker, zodat ook voor de Onderwijsinspectie – die toezicht houdt op de scholen – inzichtelijker is of het geld doelmatig wordt besteed.

Tot die conclusie komen de Onderwijsministers nu ook. ‘Als onderwijsbesturen niet goed uitleggen wat ze met het geld doen, kan de maatschappij het vertrouwen in het onderwijsstelsel verliezen’, zegt minister Van Engelshoven’, onder meer verantwoordelijk voor het beroepsonderwijs. ‘Daarom is het cruciaal om goed te laten zien wat je met het geld doet en waarom.’ Slob, die over het basis- en voortgezet onderwijs gaat: ‘Met de keuze voor de lumpsum hebben scholen veel vrijheid. Daarvoor mag publieke verantwoording over deze publieke middelen worden terugverwacht.’

P restaties onderling beter vergelijkbaar

Bijkomend voordeel is dat als scholen zich preciezer verantwoorden, hun prestaties onderling beter vergelijkbaar zijn. Bovendien ontstaat dan een completer totaalbeeld van waar het overheidsgeld naartoe gaat en wat de burger daar voor terugkrijgt.