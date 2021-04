Kabinet wil dat burgemeesters kerken kunnen sluiten bij een virusuitbraak

Kerkgangers in Urk op Goede Vrijdag van dit jaar. Beeld ANP

Op dit moment mogen burgemeesters godsdienstbelijdenis niet verbieden, behalve bij een (dreigende) verstoring van de openbare orde. Er zijn wel corona-afspraken gemaakt met onder meer kerk- en moskeebesturen, zoals dat er maximaal dertig bezoekers welkom zijn per religieuze bijeenkomst, maar die zijn puur op basis van vrijwilligheid. In maart bleek dat enkele zwaar gereformeerde kerken die afspraken niet nakwamen. Ook als er in een kerk een virusuitbraak zou ontstaan, kan de gemeente het gebouw op dit moment niet sluiten.

Dat kan veranderen door een wetsvoorstel dat het kabinet vrijdag naar naar de Kamer stuurde. Die moet gemeenten de mogelijkheid geven om bijvoorbeeld bedrijven, winkels en horecagelegenheden tijdelijk dicht te gooien als er sprake is van een virusuitbraak. In het voorstel waren kerken en andere ‘levensbeschouwelijke plaatsen’ aanvankelijk uitgezonderd. De Raad van State, een belangrijk adviesorgaan dat zich over het wetsvoorstel boog, zei geen goede grond voor die uitzondering te zien. Het kabinet schrapt de uitzondering daarom.

Volksgezondheid

Volgens het kabinet beschermt de Grondwet weliswaar het recht om een godsdienst of levensovertuiging te belijden, maar staat in diezelfde Grondwet dat dit recht soms kan worden beperkt. Bijvoorbeeld als de volksgezondheid in gevaar is.

Wel vindt het kabinet dat gemeenten terughoudend moeten zijn met het sluiten van kerken en andere godsdienstige gebouwen. Het mag alleen als het echt niet anders kan, bijvoorbeeld als kerken al maatregelen hebben genomen om besmettingen te voorkomen, maar deze niet voldoende blijken.

Op advies van de GGD kan een burgemeester een locatie voor maximaal tien dagen sluiten als hier een virusuitbraak heeft plaatsgevonden. Hiervan is sprake als drie of meer personen op één plek besmet lijken te zijn geraakt. De tien dagen zijn niet voor niets gelijk aan de quarantaineduur: het idee is dat ook eventuele andere besmettingen op dezelfde locaties tegen die tijd aan het licht zijn gekomen.