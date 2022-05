Kabinet wil cultuursector helpen met meer vaste banen en door publiek te lokken met campagnes

Gunay Uslu, staatssecretaris Cultuur en Media, in maart tijdens het wekelijks vragenuur in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Met het herstelplan hoopt de staatssecretaris dat musea, theaters, bioscopen, concertzalen en andere cultuurinstellingen kunnen herstellen na de magere coronajaren. Het geld moet daarnaast bijdragen aan de vernieuwing en groei van de creatieve sector. Het gaat dit jaar om 135 miljoen euro. In de komende jaren zal dat oplopen naar 170 miljoen euro.

‘Zonder cultuur wordt het leven schraal, dof en bleek’, schrijft Uslu in de Kamerbrief waarin ze toelicht waaraan ze de in het regeerakkoord afgesproken miljoenen uitgeeft. Het grootste deel van de investering gaat naar het aantrekken van makers en nieuwe producties. Uslu schrijft dat veel makers de sector noodgedwongen verlieten tijdens de coronacrisis. Met behulp van onder meer startsubsidies voor nieuwe producties (20 miljoen euro) en goedkope leningen voor makers (15 miljoen euro) hoopt ze hen weer terug te halen. Omdat de bezoekersaantallen sinds de pandemie achterblijven, investeert Uslu ook 4 miljoen euro in publiekscampagnes.

Ook een betere arbeidsomstandigheden voor de makers behoren tot het herstelplan van het kabinet. Uslu schrijft onder meer dat zzp’ers vaker in dienst moeten kunnen als zij dat willen. Om hun arbeidspositie te versterken, trekt het kabinet 10 miljoen euro uit.

Starters op weg helpen

Het kabinet wil de komende jaren startende creatievelingen een extra duwtje in de goede richting geven, omdat hun eerste stappen in de cultuursector de afgelopen jaren moesten worden uitgesteld. Uslu benadrukt in de Kamerbrief dat het om een grote groep gaat – ieder jaar studeren alleen in het hoger beroepsonderwijs al ruim vierduizend creatieve professionals af. De bijna 10 miljoen euro die is vrijgemaakt, moet via zes verschillende fondsen bij de jonge makers terechtkomen, zodat zij straks alsnog een podium kunnen vinden.

Aan de creatieve ontwikkeling van jongeren is eveneens gedacht. ‘Zij hebben door corona veel moeten missen’, aldus Uslu. Festivals, poppodia en het nachtleven bleven het langst gesloten. Met 19 miljoen euro hoopt Uslu de culturele participatie van jongeren een impuls geven en het culturele aanbod voor jongeren te stimuleren. Het kabinet wil onder meer ruimtes creëren waar jongeren zich ‘creatief kunnen ontwikkelingen’ en een cultuurbudget voor mbo-leerlingen.

Hoe de komende jaren het uiteindelijke bedrag van 170 miljoen euro besteed gaat worden, zal de staatssecretaris in een brief na Prinsjesdag melden. Uslu stelt daarover in gesprek te blijven met de culturele instellingen en makers.