Kabinet wil biedingen huizen openbaar, en onderzoekt verplichting ontbindende voorwaarden

Dat schrijft demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken (D66) dinsdag aan de Tweede Kamer. In de brief, waarover het AD dinsdagochtend berichtte en die door de Volkskrant is ingezien, schrijft Ollongren dat er te veel misstanden zijn in de makelaarswereld. Afgelopen voorjaar gaf de minister de makelaars de kans om zelf met ‘branchebrede aanpak van misstanden’ te komen. Omdat dat onvoldoende is gebeurd, neemt Ollongren nu zelf het heft in handen.

Om het biedproces – dat geregeld uitmondt in een verkoopprijs van meer dan een ton boven de vraagprijs – transparanter te maken, wil Ollongren dat makelaars de hoogte van elke bieding in een digitaal biedlogboek vastleggen. Ook het moment van een bieding en eventuele voorbehouden moeten een plek in het logboek krijgen.

Zowel de verkoper van een huis als de aspirant-kopers moeten het logboek kunnen inzien, al moet die laatste groep het doen met een geanonimiseerde versie. Zo kunnen verliezende bieders zien tegen welk bod ze het hebben moeten afleggen. Het logboek moet ‘een betrouwbaar instrument zijn om het biedproces te controleren’, aldus Ollongren.

Dat haar beoogde biedlogboek in de praktijk zou werken, illustreert de minister met een voorbeeld uit de makelaarswereld. Via het platform ‘Eerlijk Bieden’ kunnen huizenkopers bij ruim tachtig bij brancheorganisatie VBO aangesloten makelaars nu al volgen hoe het verkoopproces verloopt.

Voorbehoud

Daarnaast zoekt het kabinet naar een andere manier om de risico’s die kopers in toenemende mate nemen te beperken. Door de grote concurrentie op de huizenmarkt laten woningzoekenden een financieel of bouwkundig voorbehoud geregeld achterwege. Het kabinet onderzoekt of dit wettelijk te verbieden is. Als die oplossing te lang duurt, wil Ollongren dat kopers met een hypotheekverklaring aantonen dat ze geen ‘onverantwoorde financiële risico’s’ nemen.

Daarmee doet het kabinet een nieuwe poging om de problemen op de vastgelopen woningmarkt aan te pakken. Om starters op de woningmarkt te helpen werd vorig jaar voor hen al de overdrachtsbelasting voor woningen tot 4 ton afgeschaft. Toch blijven de huizenprijzen stijgen: een bestaande woning in Nederland kostte vorig kwartaal gemiddeld 419 duizend euro, bijna 18 procent meer dan een jaar geleden.

Ollongren wil verder dat de regels voor kopers, verkopers en makelaars duidelijker worden. Volgens de minister laten ‘de beroepscodes voor makelaars te veel ruimte (...) voor eigen interpretatie en niet-integer handelen’.