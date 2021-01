Kabinet wil basisscholen en kinderopvang eerder heropenen

Gezinnen laten zich testen op een basisschool in Bergschenhoek waar de Britse variant van het coronavirus rondwaart. Het kabinet overweegt basisscholen te heropenen, ondanks een verlengde lockdown. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De heropening is wel afhankelijk van het lopende onderzoek naar de vatbaarheid van jonge kinderen voor de Britse variant van het coronavirus. Daarover komt het Outbreak Management Team eind deze week met een advies.

Intussen krijgen alle inwoners van de gemeente Lansingerland, waartoe een school in Bergschenhoek behoort waar de Engelse variant is vastgesteld, een oproep voor een coronatest. Die grootschalige test moet vaststellen in hoeverre en hoe snel de gevreesde variant van het virus zich verspreidt. De uitslag van dat onderzoek zal langer op zich laten wachten. Lansingerland telt ongeveer 63 duizend inwoners, iedereen van 2 jaar en ouder wordt getest.

Bronnen rond het kabinet benadrukken dat behalve meer informatie over de virusvariant, ook een verdere daling van de besmettingscijfers absoluut noodzakelijk is. Die cijfers zijn op dit moment nog te hoog om al meer zekerheid te kunnen geven over een heropening van het basisonderwijs op 25 januari.