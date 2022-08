Kabinet wil asielcrisis oplossen met extra geld en meer huizen

Medewerkers van Artsen zonder Grenzen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel bieden medische en psychologische zorg aan asielzoekers buiten de poort. Beeld ANP

Dat melden ingewijden na berichtgeving van RTL Nieuws. Het kabinet presenteert het asielakkoord naar verwachting vrijdag na afloop van de ministerraad.

Maar liefst 730 miljoen euro trekt het kabinet voor het onderhoud van de asielketen. Het geld moet de komende jaren gaan naar de bouw van meer noodopvangplekken, maar ook flexwoningen voor vluchtelingen die recht hebben op verblijf. Op dit moment zitten zij door de woningnood nog vast in asielzoekerscentra, waardoor de asielketen vastloopt.

Voordat de felxwoningen er zijn, moeten gemeenten dit najaar al 20.000 huizen beschikbaar stellen om de hoogste nood te ledigen. Het is nog niet duidelijk waar de woningen, met een algeheel schreeuwend tekort aan huizen, gevonden moeten worden. Verder is het extra geld bedoeld voor de inburgering en ook de aanpak van overlastgevers.

Barre omstandigheden

Het kabinet, de coalitiepartijen en gemeenten voerden deze week koortsachtig overleg over een maatregelenpakket. Al weken gaat het aanmeldcentrum in Ter Apel gebukt onder de toestroom van asielzoekers die zich alleen in het Groningse dorp kunnen melden om in de asielprocedure terecht te komen. Honderden mensen sliepen er de afgelopen dagen voor de poorten. De omstandigheden zijn er zo slecht dat de hulporganisatie Artsen zonder Grenzen voor het eerst in Nederland medische hulp heeft moeten verlenen.

Voorafgaand aan de ministerraad sprak woonminister Hugo de Jonge de hoop uit dat het maatregelenpakket een einde maakt aan de ‘onverteerbare’ situatie in Ter Apel. Hij voegde daaraan toe dat niet alleen de aanmeldprocedure sneller moet, ook moet gekeken worden naar de toestroom van asielzoekers. “De uitstroom moet omhoog en de instroom moet omlaag”, zei De Jonge.

Over instroombeperkingen wordt op dit moment nog onderhandeld, weten Haagse bronnen. Burgemeester Theo Weterings, die namens Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met het kabinet onderhandelde, zei daarover donderdag in Nieuwsuur dat instroombeperkingen aan de Tweede Kamer en het kabinet zijn.

Bekend is dat de VVD een tijdelijke asielstop wil, iets waar D66 en ChristenUnie fel tegen zijn. Ook ligt het plan op tafel om de instroom te beperken door de regels van gezinshereniging aan te scherpen.