Kabinet werpt drempel op tegen automatisch doorgeven van persoonsgegevens aan kerken

Dienst in de St. Franciscusbasiliek in Bolsward. Beeld Harry Cock

De overheid geeft nu gegevens over verhuizing of huwelijk van Nederlanders die als kerkelijk staan geregistreerd, automatisch door aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie. Het kabinet wilde rond de jaarwisseling van 2016 op 2017 al stoppen met het delen van gegevens van burgers die bij een kerk zijn aangesloten. Ruim achtduizend reacties kwamen toen binnen op het conceptvoorstel. Het kabinet stopte de gegevensdoorgifte aan kerken niet, maar biedt burgers sindsdien wel de mogelijkheid om bij hun gemeente geheimhouding aan te vragen.

Nu kondigt het kabinet aan dat het makkelijker wordt om de gegevensdoorgifte aan de kerk te blokkeren. Dit keer is daarover nauwelijks ophef ontstaan: op het concept-wetsvoorstel zijn slechts negen reacties binnengekomen, positief en afwijzend. Waarschijnlijk voert minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken het plan nu uit. Als het doorgaat zijn mensen die de gegevensuitwisseling blokkeren, bijvoorbeeld na een verhuizing, niet of met grote moeite te vinden voor de kerk. Tenzij ze hun nieuwe verblijfsplek zelf doorgeven.

Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie

De overheid legt gegevens van burgers vast in de basisregistratie persoonsgegevens, de brp. Daarin is ook aangegeven of een burger lid is van een kerkgenootschap, maar niet van welke kerk. Als gegevens van zo’n burger veranderen, bijvoorbeeld bij verhuizing, huwelijk of overlijden, wordt dat nu nog automatisch doorgegeven aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (Sila). In 2020 gebeurde dat volgens de Sila 880 duizend keer.

De Sila weet van welk genootschap de burger lid is en geeft de wijziging vervolgens door aan de aangesloten kerken. Dat zijn de Protestantse Kerk Nederland, de Rooms-Katholieke Kerk, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, de Vrij-Katholieke Kerk, de Nieuw-Apostolische Kerk en het Leger des Heils. Deze zeven kerkgenootschappen hadden volgens de Sila eind 2020 ruim 5 miljoen leden. De grootste was de Rooms-Katholieke Kerk met 3,5 miljoen leden, met op de tweede plaats de Protestantse Kerk met 1,5 miljoen leden.

Zeggenschap over gegevens

De burger kan deze uitwisseling van gegevens nu alleen stopzetten door bij de gemeente een ‘verstrekkingsbeperking’, ofwel geheimhouding, aan te vragen. Soms kan dit digitaal. Het kabinet wil mensen nu meer zeggenschap geven over de eigen gegevens door het online stopzetten van de doorgifte aan de Sila standaard mogelijk te maken. Omgekeerd krijgen burgers ook de mogelijkheid die gegevensdoorgifte juist te activeren. De beslissing ligt dan volledig bij de burger.

Hiermee wil het kabinet een slepende discussie beslechten. De doorgifte van gegevens aan de Sila startte in 1994. In 2015 nam de Tweede Kamer een motie van de VVD en D66 aan om dit stop te zetten. Het eerste plan dat eind 2016 op internet werd gepubliceerd leverde ruim achtduizend reacties op, vaak na een oproep door een kerk.