Kabinet werkt aan forse uitbreiding vuurwerkverbod

Een jongen steekt in Amsterdam vuurwerk aan. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dit bevestigen bronnen in Den Haag. Het gaat om vuurwerk in de categorie F2, waaronder de meeste soorten consumentenvuurwerk vallen. Eerder besloot de Tweede Kamer in die categorie al de zogeheten single shots (die vanuit een huls een lichtkogel de lucht in schieten) met ingang van de komende jaarwisseling te verbieden, samen met het zware F3-vuurwerk. Het uitbreiden van het verbod naar ander F2-vuurwerk zou een ban makkelijker handhaafbaar maken, is de gedachte.

Een akkoord ligt er nog niet; vrijdag praat het kabinet in de ministerraad over een vuurwerkverbod. De verwachting is dat minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aansluitend ‘de richting aangeeft’ voor een verbod. Welke soorten vuurwerk in de ban worden gedaan, moet later worden uitgewerkt.

Mogelijk wordt een uitzondering gemaakt voor sierpotten, die ook in de categorie F2 vallen. Veel van de partijen die zich tot nu toe uitspraken voor een verbod, waaronder de coalitiepartijen D66 en ChristenUnie, beperkten zich tot een ban op knalvuurwerk en vuurpijlen. Zo’n verbod zou het advies volgen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV), die al in 2017 aandrong op het uit de handel halen van dergelijk vuurwerk.

ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf gaat in een interview met dagblad Trouw nog een stap verder. Zij zegt dat haar partij nu voorstander is van een algeheel vuurwerkverbod, op voorwaarde dat burgers in verenigingsverband zelf gemakkelijk vuurwerkshows kunnen organiseren.

Voor de ChristenUnie was de afgelopen jaarwisseling de druppel, zegt Van der Graaf tegen de krant. ‘Dit jaar waren er opnieuw meer incidenten en was er meer ­geweld tegen hulpverleners. Er kwamen zelfs mensen om het leven. We hadden gehoopt dat de jaarwisseling dit jaar door maatregelen veiliger zou verlopen, maar dat was helaas niet het geval.’

Steun burgemeesters

Sinds de onrustige nieuwjaarsnacht is de roep om een breder vuurwerkverbod weer opgelaaid. Zo’n 170 mensen raakten tijdens Oud en Nieuw gewond aan een of beide ogen, 13 van hen zijn aan één oog blind. Verzekeraars schatten de materiële schade op 15- tot 20 miljoen euro en politie en brandweer registreerden meer incidenten dan tijdens de voorgaande jaarwisseling.

VVD en CDA keerden zich in eerste instantie tegen een verbod, dat niet handhaafbaar zou zijn. Volgens de partijen zou het de illegale handel bovendien in de kaart spelen. De afgelopen dagen bleek dat er ook zonder die partijen een Kamermeerderheid is voor een uitbreiding van het vuurwerkverbod. Ook verklaarden burgemeesters van VVD- en CDA-huize, onder wie Johan Remkes (VVD) van Den Haag, Jan van Zanen (VVD) van Utrecht en Hubert Bruls (CDA) van Nijmegen, dat zij voorstander zijn van een (ruimer) landelijk verbod.

Bij VVD en CDA heerst inmiddels het besef dat een strenger vuurwerkregime niet tegen te houden is. Liever komen zij zelf met een aanpak dan dat zij een wetsvoorstel afwachten van GroenLinks en de Partij voor de Dieren, die samen aan een verbod werken. Minister Grapperhaus waarschuwde eind december al dat hij een vuurwerkban niet uitsloot als de jaarwisseling opnieuw onrustig zou verlopen.

‘Wel handhaafbaar’

Dat een vuurwerkverbod niet handhaafbaar zou zijn, werd donderdag weersproken door politievakbond ACP. Volgens de agenten hoeft een wetsovertreder niet eens op heterdaad te worden betrapt: met beelden van camera’s in het publieke domein en foto’s van omstanders zou de politie ver komen.

Het handhaven van een totaalverbod op knalvuurwerk en vuurpijlen maakt het werk juist makkelijker, aldus de ACP. Nu moet de politie nog per incident bekijken of het vuurwerk dat wordt afgestoken illegaal is. Bij een totaalverbod is iedere knal verboden en dus reden om op te treden.