Kabinet weigert Kamer feitenrelaas te presenteren over rol minister De Jonge bij Sywert-deal

Minister Hugo de Jonge, toen nog in zijn rol van minister van Volksgezondheid tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Dat heeft minister Conny Helder (Medische Zorg) de Tweede Kamer maandag laten weten. De Kamer wil weten waarom minister De Jonge (voorheen Volksgezondheid, nu Volkshuisvesting) een topambtenaar aanzette om contact op te nemen met mondkapjeshandelaar Sywert van Lienden, terwijl hij eerder beweerde zich nooit met de kwestie bemoeid te hebben. Een meerderheid van de Kamer eiste een feitenrelaas voor twaalf uur maandag.

Minister Helder (Medische Zorg) weigert zo’n feitenrelaas te verstrekken, schrijft ze in een brief aan de Kamer, omdat dat zou botsen met het ‘integrale onderzoek’ van Deloitte. ‘Een deel van het feitenrelaas uitlichten zou geen recht doen aan de zorgvuldigheid en de volledigheid van het onderzoek.’

Kamerlid Kuiken wil nu debat zonder feitenrelaas, maar met De Jonge

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken noemt de redenen die het kabinet geeft voor de weigering ‘onzin'. ‘Het is nu klaar. Ik vraag morgen een debat aan, met of zonder feitenrelaas. We willen gewoon weten of Hugo de Jonge bemoeienis heeft gehad met deze deal, terwijl eerder in antwoorden op Kamervragen en voor de camera iets anders is gesuggereerd. Dat debat zal ook met Hugo de Jonge zijn. Hij zegt zelf heel graag duidelijkheid te willen geven. Daar hebben we een uitstekend medium voor: de Tweede Kamer.’

In de Kamer groeit de onvrede over het onderzoek van Deloitte, dat al negen maanden loopt en telkens weer vertraging oploopt. Bij de aankondiging van het onderzoek sprak toenmalig minister Tamara van Ark de wens uit dat de resultaten voor het zomerreces van 2021 bekend zouden zijn. Helder hoopt nu dat Deloitte klaar is voor het zomerreces van 2022.

Of dat gaat lukken, is allerminst zeker, zo laat Helder nu doorschemeren. ‘In het gesprek dat ik recentelijk met het onderzoeksbureau heb gevoerd, heeft het onderzoeksbureau mij laten weten alles op alles te zetten om dit te realiseren, maar dat dit ook afhankelijk is van onder andere de voortgang bij het te houden hoor- en wederhoor proces.’