Kabinet weegt vaccinatie-eis bij toegang tot gebouwen en evenementen: ‘Moeten dit diep doordenken’

‘Het kabinet zal niet voor dwang zijn, maar je kunt ook indirect nudgen, mensen stimuleren’, aldus Rutte. ‘Dat is echt een medisch-ethisch vraagstuk. Daar beraden we ons op dit moment over.’ Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) was later terughoudender. Met ‘gedachten over een soort van vaccinatiepaspoort’ moet je ‘heel erg oppassen’, zei hij. Voor je het weet is er sprake van ‘impliciete dwang’.

Nu de dag dat de eerste Nederlander wordt gevaccineerd tegen het coronavirus voorzichtig dichterbij komt, rijst de vraag of en door wie een prikje verplicht mag worden gesteld. Voor een echte vaccinatieplicht, door de overheid opgelegd, is geen enkele steun in de Kamer of het kabinet. Maar die stelligheid is er niet bij de vraag of vaccinatie bij de toegang tot bepaalde gebouwen of locaties geëist kan worden. Mag een organisator van een festival of een eigenaar van een restaurant straks aan de voordeur een prikbewijs vragen?

Woensdag gooide de VVD de knuppel in het hoenderhok. Tweede Kamerlid Hayke Veldman verklaarde dat de grootste regeringspartij ervoor openstaat ‘om na te denken over wat nodig is’ om de vaccinatiegraad hoog genoeg te krijgen. Dat kan ook zo'n ‘indirecte verplichting’ zijn, aldus Veldman. ‘Als je je niet laat vaccineren, heeft dat een consequentie.’

Het was de eerste keer dat een regeringspartij zich zo duidelijk uitliet over een vaccinatie-eis. Helemaal uit de lucht gevallen kwamen Veldmans woorden niet: eind oktober stemde zijn VVD al tegen een motie die een directe of indirecte vaccinatieplicht categorisch uitsloot. Daarin vond de partij alleen coalitiepartner D66 aan haar zijde.

Tegenover de VVD stonden woensdag vooral de kleine partijen SGP en Denk, wars van iedere plicht of eis. Tunahan Kuzu (Denk) zinspeelde op het bij wet verbieden van het weigeren van niet-gevaccineerden. De meeste andere partijen hielden zich in het debat op de vlakte. ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers sprak van een ethisch dilemma en stelde een ‘ethische richtlijn’ voor om te bepalen hoe ver organisaties mogen gaan. Een goed idee, vond minister De Jonge.

‘Vriezers staan klaar’

De CDA-leider kondigde aan dat hij ‘op korte termijn’ een voorlopig besluit neemt over de vaccinatiestrategie. Donderdag komt de Gezondheidsraad met een advies over welke bevolkingsgroepen het eerst in aanmerking komen voor een prikje. Verwacht geen definitieve volgorde, waarschuwde De Jonge. Veel zal afhangen van de precieze werking van de vaccins; ouderen inenten heeft geen zin als ze vooral bij jongeren goed werken. Het kabinet ‘moet dus wendbaar zijn’.

Verschillende partijen hamerden op een goede voorbereiding in de aanloop naar de vaccinatie: wordt er voldoende personeel aangenomen, zijn er genoeg vriezers om het vaccin van Pfizer en BioNTech op minus zeventig graden te kunnen opslaan? Het kabinet is daar ‘al maanden mee bezig’, antwoordde De Jonge. Het RIVM beschikte al over ‘ultralowvriezers’. De afgelopen maanden zijn extra exemplaren besteld, die in december gereed zijn. Als het eerste vaccin dan af is, ‘staan de vriezers klaar’.