Kabinet wacht met versoepelingen, hoopt dinsdag met goed nieuws te komen

Bij wijze van protest openden enkele horecazaken in Zwolle afgelopen zaterdag hun deuren. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Het ziet er echt wel beter uit dan een week geleden’, zei premier Rutte vrijdag na afloop van de ministerraad. Zonder nu al met concrete toezeggingen te komen, hoopt hij dinsdag bij de coronapersconferentie met goed nieuws te komen voor de restaurants, cafés, theaters, musea, bioscopen en supporters die weer naar het stadion willen.

Onder anderen burgemeesters riepen het kabinet eerder deze week op om snel met duidelijkheid te komen voor restaurants en cafés. Zij zagen de gesloten sectoren afgelopen week creatief omgaan met de coronaregels: theaters die zich omtoverden tot kapsalons en musea waar kon worden gesport. Het nog langer gesloten houden van de horeca en cultuur valt volgens de burgemeesters bij de huidige coronacijfers niet langer uit te leggen.

Hoewel Rutte gematigd positief is over de coronacijfers, durft hij het nog niet aan om te versoepelen. Het kabinet heeft de komende dagen nodig om te analyseren wat de impact van de laatste versoepelingen is geweest op het aantal besmettingen en de druk op de zorg.

Quarantaineregels voor leerlingen

Ook op de noodkreet van de GGD’s om de quarantaineregels voor kinderen te versoepelen, wilde Rutte niet vooruitlopen. Vrijdag verenigden 26 GGD-directeuren zich in een oproep om het quarantainebeleid grondig te herzien. Nu geldt dat bij drie besmettingen de hele klas naar huis wordt gestuurd. Door de omikronvariant, die een milder ernstig ziektebeeld lijkt te geven maar veel besmettelijker is dan de deltavariant, stromen de schoolklassen leeg.

‘Een kwart van de basisschoolleerlingen zit nu in quarantaine’, zegt directeur publieke gezondheid Jac Rooijmans van de GGD Limburg-Noord. ‘In één regio steeg het aantal naar huis gestuurde klassen in drie dagen van 25 naar 410. Zo snel gaat dat als een hele klas naar huis moet als er drie of meer kinderen zijn besmet.’

Volgens Rooijmans is het middel erger geworden dan de kwaal. ‘Het is niet meer in balans. Jongeren lijden hieronder, cognitief, sociaal en emotioneel, ze vereenzamen. Omikron is heel besmettelijk, maar zij worden er nauwelijks ziek van. Ouderen en kwetsbaren die dat willen, zijn inmiddels geboosterd.’

Het kabinet maakt dinsdag bekend of het gehoor geeft aan de noodkreet. Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) heeft het OMT om advies gevraagd. Enerzijds moet de versoepeling van het quarantainebeleid voor kinderen niet leiden tot een versnelling van het aantal besmettingen, met als mogelijk gevolg dat de zorg alsnog bezwijkt. Anderzijds wil het kabinet niet dat de ontwikkeling van kinderen nog meer schade oploopt.

Rooijmans : ‘Er zijn al enkele quarantaineregels versoepeld, bijvoorbeeld dat je niet in quarantaine hoeft als je geboosterd bent en geen klachten hebt. Ik ga er nu van uit dat het OMT in zijn advies over deze regels ook rekening houdt met de gevolgen voor de samenleving.’