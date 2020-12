Kabinet waarschuwt nog één keer voor jaarwisseling: blijf alstublieft thuis

Het kabinet hoopt op een zo sober mogelijke viering van Oud & Nieuw dit jaar. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Rutte greep het einde van het laatste kabinetsoverleg van 2020 aan om de ernst van de situatie nog maar eens te onderstrepen. ‘Prachtig dat we begin dit jaar applaudisseerden voor de zorg, maar als je écht wilt helpen, hou je je aan alle voorschriften en steek je geen vuurwerk af. Dat is een dringende oproep aan heel Nederland.’

Behalve het vuurwerk vreest het kabinet dat Nederlanders de jaarwisseling aangrijpen om voor één nacht te doen alsof het coronavirus niet bestaat, en te feesten met vrienden of familie. Ook justitieminister Ferdinand Grapperhaus hamerde woensdag daarom op het naleven van de coronaregels. Daardoor zal het dit jaar – hopelijk – wel een ‘sobere en saaie jaarwisseling’ worden. ‘Laten we dat inhalen met een groot feest als covid voorbij is’, aldus Grapperhaus. Zelf zei hij het nieuwe jaar in te luiden met een potje Scrabble met zijn vrouw.

Ziekenhuisbedden

Door de oplopende drukte in de ziekenhuizen – woensdag verzorgden zij in totaal 2.700 coronapatiënten, waarvan 700 op de intensive cares – worden beschikbare ziekenhuisbedden rap schaarser. Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) kondigde na afloop van het kabinetsoverleg aan dat zij niet langer accepteert dat ziekenhuizen hun bedden mogelijk ‘uit behoedzaamheid’ achter de hand houden voor eigen noodgevallen, en niet beschikbaar stellen voor de landelijke pool.

‘Het ene bed hier, het andere bed daar en nog een bed daar, bij elkaar opgeteld kan dat wellicht net de ruimte zijn die we nodig hebben’, aldus Van Ark. Ruimte die ‘ervoor zorgt dat we de komende tijd, totdat we de echte piek hebben, niet over het randje gaan’.

Basisscholen

De ministers spraken ook over het basisonderwijs met minister Arie Slob, die niet bij het overleg was, maar inbelde. De Tweede Kamer riep premier Rutte onlangs op om te kijken of de basisscholen eerder open kunnen dan 18 januari, maar de oplopende besmettingscijfers lijken daar nu geen ruimte voor te bieden. Toch zal het kabinet in de dagen rond de jaarwisseling een beslissing moeten nemen. De huidige coronawet bepaalt dat het parlement een week de tijd heeft om over beleidswijzigingen te stemmen. Eerder kan het kabinet niet afschalen.

Bijkomend probleem is de nieuwe ‘Britse variant’ van het coronavirus. Die lijkt zich makkelijker te verspreiden onder kinderen dan eerdere varianten. Bij een basisschool in het Zuid-Hollandse Bergschenhoek is een ‘serieus aantal’ besmettingen met de Britse variant aangetroffen, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Een specifiek aantal noemde De Jonge niet. Eerder werd bekend dat op de basisschool vijf mensen met de nieuwe variant waren besmet. Dat het virus nu rondgaat op scholen, kan leiden tot een aanscherping van het testbeleid voor jonge kinderen, aldus De Jonge.

Vaccinaties

De Jonge herhaalde dat het ‘uitvoeringstechnisch niet mogelijk’ was om eerder te beginnen met vaccineren dan 8 januari. Nederland is het enige land in de Europese Unie dat nog moet beginnen met inenten. De Jonge zei dat ook hij zich ‘zit te verbijten’ als hij de de beelden uit buitenlandse vaccinatiecentra ziet. ‘Jongens, hadden wij ook maar in die eerste rit gezeten, natuurlijk wil je dat. Tegelijkertijd geldt: we hebben de keuze gemaakt zoals we die gemaakt hebben, en ik denk dat dat verantwoorde keuzes zijn.’