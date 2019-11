Kabinet: vroegpensioen weer mogelijk vanaf 2021

Een metselaar in een nieuwbouwwijk in aanbouw in Rotterdam Noord. Beeld Hollandse Hoogte / David Rozing

Dit wil minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid regelen met wetswijzigingen. Die heeft hij dinsdag op internet gepubliceerd zodat iedereen commentaar kan geven. Nadat de reacties zijn verwerkt, wordt het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State gestuurd en daarna ingediend bij het parlement.

Het gaat om een uitwerking van afspraken uit het pensioenakkoord dat het kabinet in juni sloot met de vakbeweging en werkgevers. Eerder werd de stijging van de AOW-leeftijd tot 2024 al vertraagd. Die wordt in dat jaar 67 jaar. In het pensioenakkoord is ook daarna een tragere stijging voorzien, maar dat moet nog worden vastgelegd. Het kabinet wacht daarmee tot andere afspraken uit het akkoord zijn uitgewerkt.

Om de vaart erin te houden, heeft Koolmees nu alvast drie afspraken in wetgeving verwerkt. Werkgevers en werknemers kunnen afspraken gaan maken over vertrekregelingen voor pensionering. Nu heeft de Belastingdienst een strafboete op dergelijke afspraken. Op 1 januari 2021 vervalt die boete voor bedragen tot de hoogte van de AOW. Dat bedrag kunnen werkgevers drie jaar voor pensionering aan hun werknemers gaan uitbetalen.

Modernisering

Werknemers kunnen zelf ook sparen voor hun vervroegd pensioen. Nu mogen zij al vijftig weken verlof opsparen. Als er meer wordt gespaard, dan moet de werkgever daarover nu nog belasting betalen. Volgens de wetswijziging die Koolmees voorstelt, kan per 2021 honderd weken verlof worden opgespaard. Het gaat om doorbetaalde dagen waarbij de werknemer in dienst blijft van de werkgever. Deze regeling geldt voor alle werknemers, dus ook voor jongeren die willen sparen voor lang tussentijds verlof.

In 2022 wil Koolmees het ook mogelijk maken om op het moment van pensionering 10 procent van de pensioenaanspraken als bedrag in één keer op te nemen. Het pensioen dat daarna maandelijks wordt overgemaakt wordt dan evenredig lager. Het gaat volgens Koolmees om een modernisering waarmee in het buitenland goede ervaringen zijn opgedaan. Het geld kan gebruikt worden om schulden af te lossen, een huis te kopen of te verbouwen, of om een reis te maken. De opname van het geld wordt wel aan voorwaarden gebonden. Zo mag het niet gecombineerd worden met de keuze voor een hogere uitkering in de eerste jaren na pensionering.

Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Beeld ANP