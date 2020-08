Kabinet: vraag om naleving quarantaine, maar geen straf voor terugkerende reiziger die dat weigert

Lees ook:

Importeren we corona met het vliegtuig?

Nu de besmettingen in binnen- en buitenland rap toenemen, rijst de vraag of het coronabeleid op Nederlandse luchthavens streng genoeg is. Doen we genoeg om te voorkomen dat reizigers het virus uit brandhaarden meenemen, zoals ook in de eerste golf gebeurde? Vijf vragen.

Geen verplichte thuisquarantaine voor terugkeerders uit risicolanden

Reizigers die uit landen komen met veel coronabesmettingen hoeven niet verplicht in quarantaine. Wel vraagt het Kabinet hen nogmaals dringend om 14 dagen thuis te blijven als zij uit landen of gebieden terugkeren met een oranje reisadvies.

