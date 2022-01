Kabinet voelt zich gedwongen 250 miljoen extra in subsidiepot Groningen te stoppen

Een beschadigde woning in Loppersum. Beeld ANP

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) heeft dat vrijdagmiddag bekendgemaakt. Het kabinet voelt zich tot deze tegemoetkoming gedwongen, omdat de subsidieregeling in Groningen tot grote consternatie heeft geleid. De regeling was maandag al na één dag overtekend, waardoor ongeveer 25.000 huishoudens bot vingen.

Het vorige kabinet had 300 miljoen euro beschikbaar gesteld voor woningbezitters in het aardbevingsgebied. Huishoudens die aan de voorwaarden voldoen kunnen 10.000 euro subsidie krijgen voor woningverbetering. Dat geld kunnen ze besteden aan het wegwerken van achterstallig onderhoud, of aan verduurzamingsmaatregelen zoals woningisolatie en zonnepanelen. Maar ze mogen er ook een nieuwe keuken of badkamer van kopen.

De subsidieregeling is ongekend populair, want wie wil er nu géén 10.000 euro ontvangen? Het vorige kabinet wist dat 300 miljoen euro niet voldoende was om alle aanvragen te honoreren. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren, die in het vorige kabinet verantwoordelijk was voor de subsidiepot, weigerde desondanks het beschikbare budget te verhogen.

Stormloop

Bij de inschrijvingsprocedure gold het adagium: ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Groningers die zich te laat bij het aanvraagloket zouden melden, zouden dus pech hebben.

Het gevolg was een ware stormloop op de eerste intekendag, 10 januari. De organisatie die de aanvragen beoordeelt, Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), had dat van tevoren al voorspeld. Voor Groningse gemeentehuizen stonden maandag lange wachtrijen. Een groot aantal mensen die hun aanvraag digitaal wilden indienen kreeg te zien dat er honderden wachtenden voor hen waren en kwamen er niet doorheen. Groningers die met lege handen achterbleven waren zeer verbolgen en noemden de intekenprocedure een ‘loterij’.

Vijlbrief verhoogt het budget daarom alsnog. In een Kamerbrief schrijft hij: ‘Zowel de uitvoering als het beschikbare budget heeft geleid tot onvrede. Dit draagt niet bij aan het vertrouwen van de Groningers in de overheid’.