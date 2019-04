Kabinet vindt nieuw onderzoek naar gezondheidsrisico’s 5G-netwerk onnodig

In Zuid-Korea is het 5G-netwerk woensdagnacht gelanceerd. Beeld AFP

De voorbereidingen voor grootschalige plaatsing van 5G-zendmasten en antennes in Nederland is in volle gang. Deze zijn nodig voor hogere frequenties, die zorgen voor een snellere internetverbinding. De bedoeling is dat Nederland in 2020 overgaat op de 5G-verbinding. Maar terwijl de infrastructuur gereed wordt gemaakt in straten, pleinen en buurten, groeit de politieke bezorgdheid over effecten van de straling op de volksgezondheid.

‘Laten we als Tweede Kamer actie ondernemen en mensen geruststellen’, vindt GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet. GroenLinks vond donderdag steun bij de PVV en PvdA voor een onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van 5G. ‘Dat is van groot belang om de discussie te beslechten’, zei Bromet donderdag. GroenLinks schoof daarvoor de Gezondheidsraad naar voren; PvdA-Kamerlid Moorlach hintte op het RIVM.

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken wees de oppositie op de wetenschappelijke inzichten die al bekend zijn. ‘Uit een tussenevaluatie van een onderzoek dat al sinds 2006 loopt, blijkt dat dagelijkse blootstelling aan straling niet leidt tot permanente gezondheidsschade. Aanvullend onderzoek ligt daarom niet voor de hand’, reageerde Keijzer. Eerder kondigde de staatssecretaris aan om de Europese norm voor straling in Nederland wettelijk te verankeren.

Naïeve houding

De houding van het kabinet in het 5G-vraagstuk is naïef, vindt de gepensioneerde neurobioloog Hugo Schooneveld. In 2017 ondertekende Schooneveld samen met 179 internationale academici een brief aan de Europese Commissie waarin zij betoogden dat er te weinig onderzoek is gedaan naar de exacte schadelijkheid van 5G-straling. ‘De huidige onderzoeken zijn absoluut irrelevant’, zegt hij.

‘De huidige onderzoeken zijn gedaan door techneuten. Zij doen erg lacherig over de straling van 5G, maar dat is onterecht’, zegt Schooneveld, die eerder werkte als universitair onderzoeker in Wageningen en in 2007 de Stichting Elektrohypersensitiviteit oprichtte. ‘De Europese normen zijn alleen gebaseerd op temperatuurverhoging, maar om de echte gevolgen te kunnen constateren is veel meer biologisch vernuft nodig. Zo zou de aandacht moeten gaan naar veranderingen in non-thermische (niet aan warmte gerelateerd, red.) celfysiologische processen. De techneuten houden dat af omdat ze de productie daarmee vertragen.’

Volgens Schooneveld moet het kabinet eerst kijken naar de echte gevaren van de techniek, voordat beleid wordt gemaakt. ‘5G heeft een prachtige toekomst voor technische toepassingen, maar niet op pleinen, straten en huizen waar mensen constant worden blootgesteld’, aldus de Wageningse bioloog. ‘In de huidige onderzoeken is geen aandacht besteed aan de gevolgen voor de huid, terwijl de huid de bescherming van de mens is, alle energie wordt daarin gepompt. De straling zou kunnen leiden tot zogeheten elektrostress: slecht slapen, slecht concentreren, oorsuizingen, hartklachten. Daar is absoluut meer en breder onderzoek voor nodig.’

Onzekerheid

Niet iedereen deelt die zorgen over 5G. Remco Westerink, neurotoxicoloog aan de Universiteit Utrecht, is genuanceerder in zijn oordeel. ‘We hebben in Nederland altijd heel veel moeite met het accepteren van onzekerheid. Het is erg moeilijk om aan te tonen dat iets 100% veilig is. Op basis van de huidige studies is op dit moment geen eenduidige conclusie te trekken’, zegt Westerink. ‘Effecten op de huid zijn mogelijk, maar liggen gezien de huidige veldsterkte niet voor de hand. Omdat er veel zendmasten komen, kan elke zendmast op een lagere intensiteit werken. Dat verkleint dus ook de intensiteit van de de blootstelling en daarmee gezondheidsrisico’s.’