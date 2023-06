Kabinet versoepelt regeling voor nabestaanden van Indische burgers die buitengerechtelijk werden geëxecuteerd

De Tweede Kamer in debat over het historisch onderzoek naar de dekolonisatie van Indonesië, 14 juni 2023. Beeld David van Dam / de Volkskrant

Dat betekent dat reeds afgewezen slachtoffers, waaronder een groep van negentien Balinezen die in 1946 een ouder verloren door Nederlandse represailles, alsnog kans maken op 5.000 euro schadevergoeding. De regeling, die onlangs werd verlengd tot 2030, is een uitvloeisel van twee rechtszaken tegen Nederland die door nabestaanden zijn gewonnen. Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken stelt dat aanvragers hun claim voortaan slechts aannemelijk hoeven te maken.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben zich tot nu toe 221 weduwen en kinderen van geëxecuteerden gemeld voor een schadevergoeding. Van die aanvragen zijn er 109 gehonoreerd. Dat is aanmerkelijk minder, erkende minister Hoekstra, dan de circa 900 potentiële slachtoffers die het Nederlands Instituut voor Militaire Historie tot nu toe heeft gevonden. ‘Ik ga kijken wat we nog extra kunnen doen om deze groep te bereiken.’

Over de auteur

Noël van Bemmel is correspondent Zuidoost-Azië voor de Volkskrant. Hij woont in Denpasar. Eerder schreef hij over Amsterdam, reizen en defensie.

Veel claimanten worstelden sinds de invoering van de regeling eind 2020 met de formele eisen die Nederland stelde. Zo eiste de landsadvocaat een ‘eerder gepubliceerd schriftelijk bewijs van een buitengerechtelijke executie’. Dat heeft bijna niemand. Ook kunnen sommige hoogbejaarde slachtoffers geen geldige identiteitskaart overleggen. Schaderegelingsdeskundige Janet van de Bunt stelde eerder in de Volkskrant dat de staat zich in dit geval te star opstelt. Zij adviseerde de regeling open te stellen voor iedere nakomeling die aannemelijk kan maken dat een ouder zonder vorm van proces door Nederlandse militairen is geëxecuteerd. Het kabinet gaat daar nu in mee.

Onopgemerkt

Het politieke debat in Den Haag over de dekolonisatieoorlog bleef woensdag onopgemerkt in Indonesië. Net zoals dat eerder het geval was bij de excuses van de Nederlandse koning, de diepe excuses van de premier en de gevoerde rechtszaken over gepleegde oorlogsmisdaden in het Javaanse dorp Rawagade en in Zuid-Sulawesi. Zelfs de première van de film De Oost – over de wrede aanpak van kapitein Westerling – die afgelopen jaar op primetime werd uitgezonden op de grootste televisiezender tvOne, leverde geen reacties op (de Indonesische censuur had wel de bloedigste en blootste scenes eruit geknipt).

De Indonesische historicus Bonnie Triyana, gastcurator van Revolusi, de tentoonstelling in het Rijksmuseum uit 2022 over de onafhankelijksoorlog, legt desgevraagd uit dat patriottisme en nationalisme het denken over deze periode domineren. ‘We vieren de helden van de overwinning, voor slachtofferschap is geen plaats.’ Dat is volgens hem nog een blinde vlek in het geschiedenisonderwijs van Indonesië. ‘Het menselijk lijden wordt genegeerd. De doden worden beschouwd als een prijs van onze onafhankelijkheid.’ Triyana pleit voor een aanpassing van de geschiedenislessen in beide landen.