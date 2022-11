Kabinet versoepelt bijstandsregime, 1.200 euro aan giften toegestaan

Maatschappelijk hulpverlener in gesprek met een cliënt. Beeld ANP

Dat kondigde minister Carola Schouten (CU) voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen maandag aan in een brief aan de Tweede Kamer. Zij zinspeelde eerder al op versoepelingen, die nu concreet worden. De meeste veranderingen vergen wetswijziging. De voorstellen daarvoor dient het kabinet begin volgend jaar in. Schouten wil zo ‘de balans terugbrengen in de Participatiewet, door de mens centraal te stellen, meer ruimte te maken voor maatwerk en uit te gaan van vertrouwen’.

Boodschappen

Daarmee geeft Schouten gehoor aan een breed gesteunde oproep vanuit de Tweede Kamer om in de sociale zekerheid voortaan iets minder uit te gaan van wantrouwen jegens uitkeringsontvangers. In de aanloop naar de laatste Tweede Kamerverkiezingen, in maart 2021, baarde de gemeente Wijdemeren (Noord-Holland) opzien door een bijstandsgerechtigde te beboeten omdat zij geregeld boodschappen van haar moeder kreeg. De Tweede Kamer reageerde, van links tot rechts, verontwaardigd.

Momenteel moeten bijstandsontvangers op basis van de ‘inlichtingenplicht’ alle giften – geld en cadeaus – melden bij de gemeente die de uitkering uitbetaalt, al kan daarvan lokaal worden afgeweken. De gemeente kan die giften verrekenen met de bijstand. Schouten beperkt nu in feite de vrijheid van gemeenten om een erg streng beleid te voeren. ‘Elkaar helpen’, schrijft Schouten, ‘moeten we niet bestraffen door een boete op compassie te zetten.’

Giften in geld en natura vallen tot 1.200 euro wat Schouten betreft ook niet meer onder de inlichtingenplicht. Dat betekent dat ze niet meer bij de gemeente gemeld hoeven te worden. ‘Als het totaal aan giften boven het wettelijke bedrag uitkomt, moet het wel gemeld worden. Op basis van maatwerk kan dan worden bezien of deze hogere gift nog verantwoord is met het oog op bijstandsverlening’, aldus de minister.

Mantelzorg

Bijstandsontvangers mogen nu in principe ook geen mantelzorg verlenen. Dat kan als ‘op geld waardeerbare arbeid worden aangemerkt en daarmee voor bijstandsgerechtigde mantelzorgers een korting op de uitkering tot gevolg hebben’. Ook kan het gebruiken van een rekening van een hulpbehoevende door een bijstandsgerechtigde die mantelzorg verleent, gevolgen hebben voor het recht op bijstand.

Dat wil Schouten veranderen. Voor mantelzorg hoeven bijstandsgerechtigden de gemeente geen toestemming meer te vragen. In de wet komt te staan dat mantelzorg geen ‘op loon te waarderen arbeid’ is. ‘Door de wet op dit punt aan te passen, beoog ik de onmisbare inzet van mantelzorgers te waarborgen en te stimuleren’, schrijft Schouten. Als de hulpbehoevende en de bijstandsgerechtigde samen een bankrekening hebben, moet de uitkering niet direct gekort.

Als bijstandsgerechtigden nu spullen verkopen, ook al is dat ‘hobbymatig', wordt dat gezien als inkomen. ‘Dit is onwenselijk. Daarom wil ik in de wet opnemen dat verkoop van spullen, indien dit geen structureel of bedrijfsmatig karakter heeft, geen bijstandsrechtelijke consequenties heeft’, schrijft Schouten. Zij wil geen maximumbedrag noemen maar ‘echt kijken naar het karakter van de inkomsten’.

Drempel

Het kabinet wil het ook makkelijker maken voor bijstandsgerechtigden om aan het werk te gaan. Nu mogen zij maximaal zes maanden iets bijverdienen, dat wordt een jaar. Voor verschillende groepen gelden nu verschillende percentages die bijstandsgerechtigden mogen bijverdienen. Dat wordt voor iedereen standaard 15 procent van de uitkering. Dat heeft volgens Schouten geen gevolg voor de toeslagen die de uitkeringsgerechtigde krijgt.

Bijstandsgerechtigden die uitzendwerk doen en de uitkering kwijtraakten, moeten na afloop van dat werk makkelijker terug in de bijstand kunnen. ‘Hierdoor wordt een administratieve drempel om kortdurende arbeid te aanvaarden, weggenomen.’