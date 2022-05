Kabinet verplicht gemeenten asielzoekers op te vangen: ‘U wilt iets niet, maar toch gaat het gebeuren’

In een voormalig belastingkantoor in Oss worden asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel opgevangen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dat zei hij woensdag na de ministerraad. Tot die tijd gaat het kabinet zich al dwingender opstellen tegenover gemeenten die tot nu weigeren een aandeel in de asielopvang te nemen. ‘We zijn de vrijblijvendheid voorbij’, zei minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA).

Het kabinet gaat in de eerste plaats meer werk maken van het onderbrengen van statushouders. Die verstoppen nu de doorstroom uit het al maanden overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel naar de asielzoekerscentra (azc’s). Van de ruim 39 duizend plaatsen die het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft, wordt een derde bezet door vergunninghouders.

Toezicht door provincie

Om de noodzakelijke uitplaatsing af te dwingen, wordt het middel van ‘interbestuurlijk toezicht’ ingezet: provincies moeten strenger toezien dat gemeenten hun taakstelling in het onderbrengen van statushouders nakomen. Het Rijk zal onder meer bijspringen met het faciliteren van ‘flexibele huisvesting’ en met een tijdelijke ‘hotel- en accommodatieregeling’. Als gemeenten de hun opgelegde taak niet kunnen of willen uitvoeren, volgt ‘indeplaatsstelling’. De provincie neemt dan de uitvoerende taak over.

Verder zal het Rijk panden die het in eigendom heeft (kazernes, kantoren, voormalige azc’s) en die geschikt zijn voor asielzoekers, maar waar de gemeenteraad zich tegen hun komst heeft uitgesproken, toch als opvanglocaties gaan inrichten. Op dit moment gebeurt dat alleen na een bestuursovereenkomst tussen de betreffende gemeente en het COA. ‘Een dergelijke bestuursovereenkomst is echter niet juridisch randvoorwaardelijk om een locatie te kunnen exploiteren’, schrijven de beide bewindslieden in een woensdag verstuurde brief aan de Tweede Kamer.

Mocht een gemeente weigeren een noodzakelijke ‘omgevingsvergunning’ af te geven, dan kan het Rijk (lees: minister De Jonge) op basis van het ‘Besluit omgevingsrecht’ zelf de vergunningverlening ter hand nemen. Want, zo staat in de brief: ‘Het kabinet acht de opvang van asielzoekers van nationaal belang.’ Het Rijk kan bovendien bestemmings- en omgevingsplannen wijzigen, zoals bijvoorbeeld ook voor windmolenparken gebeurt. Dat is wel een traject dat, gelet op bezwaarprocedures, minstens anderhalf jaar vergt.

Laatste redmiddel

Het kabinet is zich ervan bewust dat van deze juridische middelen ‘geen grootschalige resultaten’ te verwachten zijn. ‘Tot eventuele inzet wordt alleen overgegaan als laatste redmiddel’, omdat ‘met het benutten van meer dwingend juridisch instrumentarium ingegrepen wordt in afwegingen die in de lokale democratie en samenleving zijn gemaakt’. Van het onteigenen of vorderen van panden is daarom dan ook ‘nadrukkelijk’ geen sprake.

Van der Burg, na de ministerraad: ‘Het streven is nog altijd vrijwilligheid. Ik heb steeds gezegd dat ik het een nederlaag zou vinden als we tot dwang moeten overgaan. Maar we zijn nu aanbeland op het punt dat we moeten zeggen: ‘U wilt iets niet, maar toch gaat het gebeuren.’ Het klopt dat dat niet goed is voor het draagvlak, maar er is in Nederland ook geen draagvlak om mensen op straat te laten slapen.’