Kabinet verlengt lockdown, mede om ‘dreiging van de Britse coronavariant’

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) voorafgaand aan de persconferentie. Beeld ANP

Anders dan in voorgaande persconferenties viel Rutte meteen met de deur in huis. ‘Ik denk dat ik u vanavond niet ga verrassen: we hebben vandaag moeten besluiten de lockdown met drie weken te verlengen, tot en met dinsdag 9 februari.’ Het kon niet anders, zei Rutte, en dat zullen de meeste Nederlanders wel begrijpen. ‘Omdat de cijfers niet snel genoeg dalen en we inmiddels ook te maken hebben met de dreiging van de Britse coronavariant.’

Die nieuwe variant, die zich sneller lijkt te verspreiden dan de vertrouwde varianten, speelde voor het eerst een hoofdrol op de persconferentie. Zowel Rutte als De Jonge sprak grote zorgen uit over de ‘alarmerende beelden’ uit het Verenigd Koninkrijk. Die leren ‘dat het heel snel heel veel erger kan worden’, zei De Jonge. ‘Dat moeten we koste wat kost voorkomen.’ Momenteel neemt de nieuwe variant in Nederland een paar procent van het totaal voor zijn rekening, maar de verwachting is dat hij ook in ons land ‘de overhand zal krijgen’, aldus De Jonge.

In Londen staan ambulances in de rij bij het ziekenhuis. Beeld REUTERS

Extra maatregelen kondigde het kabinet niet aan. Wel speculeerde Rutte over een avondklok, een ‘heel ingrijpende maatregel waar niemand op zit te wachten’. Het Outbreak Management Team adviseerde meermaals positief over de invoering van een avondklok om groepsvorming tegen te gaan, vooral onder jongeren. Die adviezen ten spijt heeft het kabinet het OMT gevraagd om nog eens te onderzoeken wat een avondklok concreet oplevert. Daar moet een ‘overtuigend antwoord op komen’, zei een sceptische Hubert Bruls, de voorman van de 25 veiligheidsregio's, meteen na de persconferentie.

Scholen mogelijk eerder open

Rutte en De Jonge probeerden het allemaal zo invoelend mogelijk te brengen, met meermaals verwijzingen naar het ‘licht aan het einde van de tunnel’ dat met de komst van de vaccins zou gloren. Het kon niet verbloemen dat zij met een treurig stemmende boodschap kwamen, juist nu het einde uit de crisis gevoelsmatig dichterbij komt. In werkelijkheid gaat het nog een paar lange maanden duren, zei Rutte. ‘Tot die tijd wordt er veel van ons gevraagd. Van ons allemaal. En van sommigen wat meer.’

Tot die laatste groep schaarde hij onder meer de winkeliers, horecaondernemers en evenementenbedrijven ‘die hun laatste spaarcenten in rook zien opgaan’. Het kabinet kan niet al die pijn wegnemen, maar wil wel zoveel mogelijk bedrijven ‘door deze crisis trekken’. Daarom komt het binnenkort met een ‘aanvullend economisch steunpakket’, waarover het momenteel overleg voert met werkgeversorganisaties en vakbonden.

Een versoepeling van de regels voor 9 februari is voor de ondernemers echter niet aan de orde. Anders is het voor de basisscholen en kinderopvanglocaties, die het enige voorzichtige goed nieuws van de avond te horen kregen. Mogelijk kunnen zij al vanaf maandag 25 januari weer open. Daarvoor moet wel uit onderzoek blijken dat de Britse variant zich niet te snel verspreidt onder kinderen, zoals nu het vermoeden is.

Andere sectoren moeten voorlopig hopen op een snelle voortgang van het vaccineren. Inmiddels zijn 45 duizend mensen ingeënt. De Jonge liet duidelijk merken dat de boodschap te hebben gehoord van de Gezondheidsraad, die deze week benadrukte dat nu echt moet worden begonnen met het vaccineren van ouderen. Bewoners van verpleeghuizen krijgen vanaf maandag 18 januari hun eerste prikken.

IC-Verpleegkundige van Erasmus MC Tom Burggraaf geeft een vaccin aan afdelingshoofd IC Diederik Gommers. Beeld ANP

Voor het begin van de lente moeten de meest kwetsbare Nederlanders en hun verzorgers gevaccineerd zijn, in de zomer alle zestigplussers en andere mensen met een kwetsbare gezondheid. In de herfst is volgens de huidige planning het hele land beschermd, ‘als alles meezit’. Het licht aan het einde van de tunnel is in zicht, er staat alleen nog een flinke file.