Kabinet verlengt de lockdown en breidt het steunpakket uit: ‘Iedereen moet mee tot aan de finish’

Premier Rutte arriveerde zondag weer op de fiets bij het Catshuis. Beeld EPA / Robin van Lonkhuijsen

Dat is de uitkomst van het overleg dat het kabinet zondag in het Haagse Catshuis had met zijn belangrijkste adviseurs uit het Outbreak Management Team (OMT), zo bevestigen bronnen rond het kabinet.

Zoals verwacht ziet het OMT in de huidige besmettingscijfers te weinig aanleiding om de maatregelen te versoepelen. Weliswaar is het aantal dagelijkse besmettingen sinds het ingaan van de ‘harde lockdown’ gedaald, maar nog lang niet tot het niveau waarnaar wordt gestreefd. Pas bij 3.600 besmettingen per dag zijn ‘lichte versoepelingen’ mogelijk en bij 1.200 besmettingen is er nog meer mogelijk.

Het RIVM meldde zondag 6.657 nieuwe besmettingen, 726 minder dan de 7.383 van zaterdag. De dagcijfers kunnen sterk fluctueren, zeker rond het weekend. Vorige week zondag nam het aantal bekende coronabesmettingen met 7.398 toe.

Basisonderwijs

Alleen een besluit over de basisscholen staat nog niet vast. In de Tweede Kamer is dat het meest omstreden deel van de lockdown, omdat uit het onderwijs voortdurend signalen komen dat het thuisonderwijs aan een deel van de leerlingen volledig voorbijgaat. Experts vrezen grote onderwijsachterstanden, juist voor leerlingen die het toch al moeilijk hebben. Ook ligt het in de Kamer niet lekker dat de basisscholen vooral zijn gesloten vanuit de redenering dat dan ook de ouders gedwongen zijn thuis te blijven. De werkvloer was in het najaar een belangrijke bron van besmettingen.

Toch durft het kabinet de schooldeuren nog niet te openen. Daarvoor wacht het op advies van het RIVM en het OMT over met name het effect van de nieuwe Britse virusvariant. Die lijkt ook voor kinderen onder de 12 jaar besmettelijker te zijn dan de oude variant. Dat advies wordt binnen enkele dagen verwacht. In de loop van de week moeten de basisscholen weten waar ze aan toe zijn.

Steunpakket

Het kabinet werkt intussen wel aan een forse uitbreiding van het financiële steunpakket voor alle bedrijven die nu op last van de overheid nog langer gesloten moeten blijven. Dat pakket zou in de loop van dit jaar worden afgebouwd. Het kabinet waarschuwde dat de hulp niet oneindig zou zijn. Maar die gedachte is inmiddels volledig van de baan, bleek zondag in het Catshuis.

Met de komst van het vaccin het einde van de crisis in zicht is, wil het kabinet alle mkb’ers en hun gezinnen ‘meetrekken tot aan de finish’, zo klinkt het in kabinetskringen. Zowel voor hun vaste lasten als voor hun onverkoopbare voorraden komen er nieuwe compensatieregelingen. De details daarover volgen binnenkort. De uitbreiding zal waarschijnlijk opnieuw enkele miljarden euro's kosten.

Dinsdagavond lichten premier Rutte en minister De Jonge de nieuwe afspraken toe op een persconferentie.