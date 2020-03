Kabinet verlengt coronaregime tot en met dinsdag 28 april

Mark Rutte en Hugo de Jonge tijdens de persconferentie. Beeld ANP

Dat zei minister-president Mark Rutte dinsdagavond tijdens een persconferentie na afloop van beraad met de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb). Behalve de premier zijn daarin de drie vicepremiers, de betrokken vakministers en de voorzitter van het Veiligheidsberaad (de 25 veiligheidsregio’s) vertegenwoordigd.

In dit dossier leest u de laatste ontwikkelingen en alles wat u verder moet weten over het coronavirus.

‘We realiseren ons dat we veel van mensen vragen, maar het verloop van de bestrijding van de ziekte laat geen ander besluit toe', zei Rutte. ‘Het is veel te vroeg om te gaan afschalen.’ Hij waarschuwde dat in de aanloop naar 28 april opnieuw een afweging over de maatregelen gemaakt zal worden.

De Jonge: ‘Deze verlenging heeft invloed op ons allemaal. Vooral voor kwetsbare mensen komt dit extra hard aan.’ Hij kondigde aan dat het aantal testen op het virus zal worden vergroot. Hij beaamde dat het ‘piept en kraakt’ om ook de komende dagen over voldoende ic-bedden te beschikken.

In de afwegingen van het kabinet is de volksgezondheid en de druk op de ziekenhuizen leidend geweest. Voor de economische schade zijn compenserende maatregelen afgekondigd en over de scholen wordt pas een besluit genomen als duidelijk is of leerlingen het virus kunnen overdragen. De uitslag van het onderzoek dat daarnaar wordt verricht, laat nog een maand op zich wachten en valt dus in de meivakantie.

Rust in de Haarlemse binnenstad Beeld BSR Agency

Afgelopen zondag vond in het Catshuis opnieuw kabinetsberaad plaats, om te bespreken hoe het na 6 april verder zou moeten met de eerder afgekondigde maatregelen. Daarbij waren ook Jaap van Dissel van het rijksinstituut voor volksgezondheid RIVM en Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, aanwezig. Maandag werd al duidelijk dat de belangrijkste deskundigen, verenigd in het Outbreak Management Team, een verlenging adviseerden.

Rutte hield de persconferentie dinsdag samen met vicepremier en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge en de gebarentolk. Daarmee trokken zij een les uit de veelbesproken persconferentie van 23 maart, waar vier bewindslieden het woord voerden. Dat was volgens Rutte zelf ‘te rommelig’ geweest en had voor verwarring gezorgd. In een Kamerdebat vorige week zei hij: ‘Het moet strak.’

Uit een opiniepeiling van I&O Research bleek dinsdag dat een grote meerderheid van de Nederlanders de corona-aanpak van het kabinet-Rutte steunt. Die peiling werd gehouden voordat de nieuwe datum bekend werd.

ALLE BEPERKENDE MAATREGELEN OP EEN RIJ Deze aanscherping geldt vanaf nu tot en met 28 april: -Bij voorkeur geen binnenlandse vakanties, ook niet in de meivakantie Bestaande maatregelen blijven nu gelden tot en met 28 april: -Iedereen blijft zoveel mogelijk thuis, behalve als thuiswerken niet mogelijk is, om boodschappen te doen, of een luchtje te scheppen -Wie hoest of verkouden is, blijft binnen. Als een gezinslid koorts heeft, blijft het hele gezin binnen -Iedereen houdt 1,5 meter afstand, niemand schudt handen -Thuis maximaal drie mensen op bezoek -Winkels die nog open zijn, voeren een deurbeleid; markten letten op voldoende afstand -Scholen en kinderdagverblijven zijn dicht, behalve voor kinderen met ouders in cruciale beroepen -Horeca gesloten; bezorgen en afhalen mogelijk -Sport-, seks- en fitnessclubs, casino’s en sauna’s dicht; coffeeshops alleen open voor afhalen bestellingen -Musea, concertzalen en theaters dicht -Uitoefening contactberoepen verboden (bv. kappers, masseurs, nagelstylisten, rijinstructeurs) -Geen bezoek aan verpleeghuizen; beperkt bezoek aan GGZ-instellingen -Vakantieparken, campings, stranden en parken kunnen worden gesloten -Burgemeesters beschikken over noodverordening voor handhaving Dit blijft gelden tot 1 juni: -Universiteiten en hogescholen dicht -Evenementen met vergunning- of meldplicht verboden (waaronder het profvoetbal) -Alle overige samenkomsten ook verboden, met 4 uitzonderingen: 1. Uitvaarten en huwelijken mogelijk met maximaal 30 personen 2. Religieuze of levensbeschouwelijke samenkomsten mogelijk met maximaal 30 personen 3. Wettelijke verplichte vergaderingen mogelijk met maximaal 100 personen (aandeelhouders, gemeenteraad, Staten-Generaal) 4. Samenkomsten voor continuering van bedrijfsvoering mogelijk met maximaal 100 personen