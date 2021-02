Kabinet verlengt avondklok tot en met 2 maart, mogelijk soepeler regels voor schaatsmarathons

Handhaving controleert de avondklok in Nijmegen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De duur van de avondklok, die anders woensdagochtend zou aflopen, wordt daarmee gelijkgetrokken met die van de rest van de maatregelen in de huidige lockdown. Omdat de avondklok een ‘uitzonderlijke’ maatregel is, kan de avondklok wel eerder worden afgeschaft als de besmettingscijfers daartoe aanleiding geven, aldus Grapperhaus. ‘Dan zullen we dat ook doen.’

Omdat de avondklok twee weken geleden inging, is het nog te vroeg om het effect op het aantal besmettingen te meten. Wel laten data zien dat er sinds de invoering minder verkeer op de weg is en mensen elkaar minder bezoeken, zei Grapperhaus. ‘De tekenen over de werking zijn gunstig.’

Volgens de minister schrijft het het Outbreak Management Team (OMT) in zijn nieuwste rapport dat de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland tegenvalt. Het aantal besmettingen daalt niet snel genoeg en het aantal ziekenhuisopnames is te hoog. De snelle opmars van de Britse variant van het virus, die besmettelijker is, boezemt veel angst in. Het OMT wil daarom vasthouden aan de avondklok. Dat advies volgt het kabinet op.

Het kabinet is zich ervan bewust dat de psychologische impact van de avondklok en andere maatregelen ‘enorm’ is, vooral voor jongeren, zei premier Mark Rutte maandag. Het verhaal van de 14-jarige Pepijn, die volgens zijn ouders zo’n behoefte had aan spanning dat hij drugs nam en vervolgens stierf aan een koolmonoxidevergifting, noemde Rutte ‘dramatisch’.

Het versoepelen van de regels, in de wetenschap dat daardoor meer oudere mensen overlijden, is echter geen optie. Dat raakt aan ‘vergaande medisch-ethische vraagstukken’ waarvan hij denkt dat het land 'daar niet zomaar aan toe zal zijn’.

Hoop voor schaatsers

Rutte ging ook in op de schaatskoorts die in Nederland woedt en de groeiende roep om marathons op natuurijs te laten doorgaan. Rutte stelde vrijdag nog dat voor de schaatsers geen uitzondering kan worden gemaakt, maar was maandag positiever. Als de schaatsers voor hun wedstrijd in een ‘bubbel gaan’, waarin ze geen contact hebben met de buitenwereld en geregeld worden getest, is er misschien toch iets mogelijk. Het kabinet voert hierover overleg met de schaatsbond KNSB en de veiligheidsregio’s. Ook de Elfstedentocht zou op zo’n sterk afgeslankte manier en zonder publiek kunnen doorgaan, al is de tocht der tochten nog ver weg.