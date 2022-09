Kabinet verlaat Kamerdebat uit protest na opmerking Baudet over minister Kaag

Thierry Baudet kijkt toe terwijl het kabinet de Kamer verlaat vanwege zijn uitspraken over minister Kaag. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Baudet zegt tijdens zijn spreekbeurt achter het katheder dat het St. Antony’s College aan de universiteit in Oxford algemeen bekendstaat als een spionnenopleiding. Volgens hem is er sinds de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw sprake van ‘een versmelting van geheime diensten en overheden’. Vervolgens wijst Baudet de Tweede Kamer erop dat D66-leider en minister van Financiën Sigrid Kaag aan St. Antony’s College gestudeerd heeft. Dat Oxford-college is gespecialiseerd in de studies internationale relaties, economie en politicologie.

De bewindslieden in Vak K vatten dit op als een insinuatie dat Kaag een geheim agent is die voor een buitenlandse entiteit werkt. Kaag schudt meewarig haar hoofd als Baudet aan het woord is. Even later verlaat een aantal ministers de bankjes in de vergaderzaal, op de voet gevolgd door de rest van het kabinet.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp roept Baudet bij zich en wil de vergadering schorsen, maar PVV-leider Wilders en SGP-fractievoorzitter Van der Staaij protesteren. Wilders: ‘Wat u ook van het betoog van de heer Baudet vindt: hij heeft het recht hier het woord te voeren. Het is niet aan het kabinet om te bepalen wie er in de Tweede Kamer mag spreken.’ Ook Van der Staaij vindt het buiten de orde om Baudet het woord te ontnemen, alleen omdat het kabinet de zaal heeft verlaten.

Klimaatpsychopaat

Wilders zelf heeft D66-minister Rob Jetten aan het begin van het debat uitgemaakt voor ‘klimaatpsychopaat’. Dat komt hem alleen op een berisping van Bergkamp te staan.

Zowel Wilders als Van der Staaij vindt dat Bergkamp zich op een hellend vlak begeeft als ze het kabinet laat bepalen of het Kamerdebat wordt voortgezet of niet. Het kabinet woont het debat immers bij omdat de Tweede Kamer dat eist. Als bewindslieden een Kamerdebat waarin Kamerleden vervelende dingen zeggen kunnen beëindigen door weg te lopen, is het hek van de dam, zegt Wilders. Zelfs Lilian Marijnissen (SP) is het daarmee eens. ‘Het is niet aan het kabinet om op te stappen en daarmee te besluiten dat deze vergadering ten einde is.’

Wilders wijst Bergkamp er ook op dat Baudet Kaag niet rechtstreeks van spionage heeft beschuldigd. Hij heeft alleen iets gezegd over het instituut waar ze gestudeerd heeft.

Bergkamp verlaat de vergaderzaal om het kabinet terug te roepen, maar slaagt er na vele minuten trekken en sleuren alleen in premier Rutte terug te lokken naar Vak K. Baudet blijft al die tijd achter het katheder staan. Rutte zegt afgemeten dat het kabinet alleen terugkeert als Baudet zijn woorden over Kaag inslikt. Baudet weigert dat. Daarop ontneemt Bergkamp hem het woord en stuurt de FvD-leider de zaal uit. Een meerderheid van de Kamer steunt haar besluit. CDA-fractievoorzitter Heerma hekelt Baudet omdat hij ‘complottheorieën de Kamer in slingert’.