Kabinet verlaagt maximale rente, veel leningen worden goedkoper

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) vindt het ‘zeer onwenselijk’ dat nog niet alle kredietverstrekkers consumenten met problemen tegemoet zijn gekomen. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Dat schrijft minister Wopke Hoekstra in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Hoekstra hebben een aantal banken hun rentes al verlaagd. Bepaalde kredietverstrekkers bieden mensen met schulden verder uitstel van betaling aan, als ze in financiële problemen zitten door de coronacrisis. Maar nog niet alle kredietverstrekkers komen consumenten tegemoet. ‘Dat vind ik, zeker in deze tijd, zeer onwenselijk’, schrijft Hoekstra.

Hoekstra nam met zijn besluit het advies over van het Nibud. Die organisatie verwacht dat de verlaging vooral effect zal hebben op kleine, kortlopende leningen, waaronder goederenkredieten, waar de achterstanden volgens onderzoek van de AFM het grootst zijn. Sommige webshops bieden kopen op afbetaling aan, zij zullen door de verlaging dus minder gaan verdienen aan deze regeling.

De minister benadrukt dat de verlaging vooralsnog een tijdelijke crisismaatregel is. De verlaging naar 10 procent zal tot in ieder geval het einde van het jaar duren. Hoekstra zegt wel te laten onderzoeken of een structurele verlaging van maximale kredietvergoeding een mogelijkheid is.