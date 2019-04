Kabinet verlaagt de drempel: geslachtsregistratie wijzigen kan voortaan zonder zegen van dokter

Goedemiddag,

Terwijl Thierry Baudet zijn verlangen naar een Nexit voor de zekerheid nog maar eens bevestigde, vervulde het kabinet een wens van honderden mensen die in het verkeerde lichaam werden geboren.

BESLUIT VAN DE DAG

Zonder doktersverklaring

In discussies over de regels omtrent geslachtsregistratie wordt soms wat lacherig gedaan: hoeveel mensen zouden nou echt liever officieel als man of vrouw door het leven willen? Hebben kabinet en Kamer niets belangrijkers te doen?

Vandaag echter haalt minister Dekker voor rechtsbescherming zijn gelijk, althans dat van het vorige kabinet: sinds het in 2015 makkelijker werd om je geslacht te wijzigen bij de burgerlijke stand, zijn in de eerste drie jaar al meer dan 1600 mensen daartoe overgaan, schrijft hij aan de Tweede Kamer. De cijfers over 2018 zijn nog niet bekend.

Dat is voor het kabinet reden om door te pakken en de drempel verder te verlagen. Nu nog moet de aanvrager 16 jaar of ouder zijn én beschikken over een deskundigenverklaring van een arts of psycholoog. Die laatste voorwaarde vervalt: voortaan is een bedenktijd van vier weken voldoende. Wie onder een ander geslacht door het leven wil, meldt zich voortaan bij de gemeente en moet na vier weken nog een keer terugkomen om het verzoek te bevestigen. Daarna wordt het geregeld.

Dekker blijft terughoudend met 16-minners, omdat de ervaring leert dat zij nogal eens van mening kunnen veranderen. Omdat een aantal kinderen niettemin zeer lijdt onder de onmogelijkheid om de geslachtsregistratie te kunnen wijzigen, gaat de deur wel op een kier: een kind moet met instemming van de ouders bij de rechter weten aan te tonen dat wijziging van de geslachtsregistratie reeds op jonge leeftijd gewenst is.

Dekker beaamt dat de lagere drempel mogelijk meer twijfelaars naar het gemeenteloket zal brengen en dat dit kan leiden tot meer spijtoptanten. Daarom wordt het wettelijk mogelijk om één keer een wijziging terug te draaien. Wie zich daarna weer bedenkt, moet het volgende verzoek via de rechter indienen.

ERIN OF ERUIT?

Forum en de Nexit

De Europese Unie wel, half, niet of misschien toch willen verlaten: aarzelen is niet voorbehouden aan Britse liefhebbers van nationale soevereiniteit. Ook in Nederland blijkt het voor Forum voor Democratie niet eenvoudig er een eenduidig standpunt over in te nemen.

Vorige week keken de collega-Kamerleden van de PVV verbaasd op toen Forum in de Tweede Kamer tegen een PVV-motie stemde die het kabinet verzocht een Nexit aan te kondigen. Heeft Henk Otten, de lijsttrekker voor de Eerste Kamer, dan toch aan het langste eind getrokken? Otten is weliswaar EU-sceptisch, maar wel voor vergaande economische samenwerking. ‘Laten we de interne markt behouden’, zei hij in februari bijvoorbeeld nog. ‘Wat wij willen, is terug naar de EEG waarin we economisch samenwerkten. We willen een assertiever beleid richting Brussel.’

Daarop reageerde partijleider Thierry Baudet, al jarenlang uitgesproken vóór een Nexit, toen al vrij afgemeten: ‘Het grote probleem is dat mensen geleerd hebben dat de EU en handel met elkaar te maken hebben. Dat is niet zo. Als je handel wilt drijven, moet je niet in een douane-unie zitten met harmonisatieregels.’

Baudets tegenstem van vorige week mag dan ook niet worden uitgelegd als een draai, benadrukte Baudet dinsdagavond in Nieuwsuur. Het betekent slechts dat hij de tijd nu nog niet rijp acht. In dat opzicht wil hij Britse toestanden voorkomen. ‘Wij gaan niet halsoverkop, morgen, zonder dat voor te bereiden enzo, eruit. Maar we willen uiteindelijk er wel uit, want we zijn tegen de Europese Unie.’



Henk Otten heeft woensdag nog niet gereageerd.

Hoe denkt Den Haag over de #brexit? @RobJetten (D66) is tegen, @thierrybaudet (FVD) is voor. En hoe zit dat met de #nexit? #Nieuwsuur pic.twitter.com/TPS7HMvgvW Nieuwsuur

EN DAN DIT NOG

Koloniale kunst

Het kabinet laat onderzoeken wat er moet gebeuren met de uit koloniën afkomstige kunst die het Rijk bezit. Een onafhankelijke commissie moet niet alleen uitzoeken wie de rechtmatige eigenaar is, maar bijvoorbeeld ook of de Nederlandse omgang met de koloniale kunst moreel door de beugel kan. Minister Van Engelshoven verwacht in het najaar van 2020 verslag en kijkt dan wat haar te doen staat.

Gezinshereniging Lily en Howick

Vandaag volgde het aangekondigde sluitstuk van de asielaffaire rond de Armeense kinderen Lily en Howick - de zaak die aan het einde van de vorige zomer tot een uitslaande politieke brand leidde: nadat de uitzetting van de kinderen werd afgeblazen, heeft hun moeder nu toestemming om ook weer terug te keren, zo bevestigt haar advocaat tegenover RTL Nieuws. Zo werkt immers het recht op gezinshereniging.

De zaak rond Lily en Howick was een van de factoren die in januari leidde tot een politiek akkoord over een nieuw kinderpardon.

