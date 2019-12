Kabinet verklaart lachgas de oorlog

Lachgas verkopen op het Leidseplein in Amsterdam. Beeld ANP

Staatssecretaris Blokhuis is de lege slagroompatronen op straat meer dan zat en zet lachgas op de zwarte lijst. Maar de belangrijkste vraag, hoe dat verbod te handhaven, laat Blokhuis vooralsnog onbeantwoord.

En verder: wacht Henk Krol op een telefoontje van Rutte en betaalt Baudet zijn reisgeld niet terug.

NIEUWS VAN DE DAG

Lachgas in de ban

Toestaan, gedogen of toch verbieden? Het drugsbeleid in Nederland schippert al decennia tussen die drie smaken. Met het aan de oppervlakte komen van de funeste gevolgen van drugshandel pleit het huidige kabinet onder aanvoering van justitieminister Ferdinand Grapperhaus steeds vaker voor de keiharde aanpak. Zijn collega, staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid), volgt nu diens voorbeeld met een verbod, op lachgas.

Vanwege de bedreiging voor de volksgezondheid en de openbare orde plaatst Blokhuis lachgas op de zwarte lijst van de Opiumwet. Onderzoekers constateren een toename in dwarslaesies en brandwonden als gevolg van het gebruik van lachgas, dat met slagroomspuiten in ballonnetjes wordt gespoten en geïnhaleerd. Vooral na grote festivals ligt de straat bezaaid met de zilverkleurige lachgaspatronen, die gewoon online te bestellen zijn.

Reden genoeg om het lachgas in de ban te doen, vindt Blokhuis. Het handhaven van het verbod kan nog wel eens lastig worden: de patronen worden ook gebruikt in de horeca en door de tandarts. Blokhuis heeft geen idee hoe hij dat wil aanpakken, waarmee opnieuw een ongemakkelijke gedoogconstructie dreigt te ontstaan. In de coalitie zijn VVD en D66 niet overtuigd: met zijn verbod zou Blokhuis ‘met een kanon op een mug schieten’.

STIKSTOFSPOED

Ook Krol ziet kans schoon

Met Sinterklaas schreef Dagkoersen over de politieke kansen voor Henk Otten, nu het kabinet mogelijk de steun van zijn Groep in de Eerste Kamer nodig heeft om de stikstof-spoedwet erdoor te krijgen. Ho ho, moet Henk Krol hebben gedacht: en wij dan?

Inderdaad: 50Plus is even hard nodig als de coalitie besluit GroenLinks en PvdA links te laten liggen en voor de variant SGP-50Plus-Groep Otten te gaan. Bij WNL op Zondag legde Krol daarom zijn openingsbod op tafel: een onderzoek naar de rekenrente. Zijn partij pleit er al jaren voor om die rente omhoog te gooien en zo kortingen op de pensioenen te voorkomen, maar minister Koolmees (Sociale Zaken) houdt dat tot nu toe af.

Een eerste oproep van 50Plus om een onderzoek naar de rekenrente in te stellen schoot Koolmees vorige week af, maar Krol is niet voor één gat te vangen. Hij weet dat het kabinet zijn steun goed kan gebruiken en stelt zich ‘bikkelhard’ op, zei Krol zondag. Over de gewenste uitkomst van het rekenrente-onderzoek is de 50Plus-leider kraakhelder: een verhoging van die vermaledijde rekenrente. Klaas Knot doet voorlopig geen oog dicht.

REISGELDROMMELTJE

Baudet houdt zijn geld wél

De verwarring rond de toeslagen voor Tweede Kamerleden was vorige week compleet. VVD’er Klaas Dijkhoff stortte zo’n 10 duizend euro aan reiskostenvergoedingen terug, omdat hij via de VVD al een auto met chauffeur heeft. Een manoeuvre om het politieke lijf te redden, na de ophef over zijn wachtgeld die eraan voorafging.

Toch zijn er ook politici die het geld wél houden. Bijvoorbeeld Thierry Baudet, die al sinds 2017 de beschikking over een eigen ‘partijwagen’ met een chauffeur die tevens dienst doet als fractiemedewerker. Zijn donkergrijze, verlengde Jaguar XJ wordt betaald met partijgeld, maar daarnaast ontvangt Baudet ook de reiskostenvergoeding van 4.900 euro per jaar, zo heeft een woordvoerder van Forum bevestigd.

Ook Mark Rutte en Stef Blok incasseerden het reisgeld als VVD-fractievoorzitters, beaamde de premier afgelopen vrijdag, hoewel ook zij op kosten van de partij werden rondgereden. De VVD’ers en Baudet gaan het geld niet terugbetalen. Ondanks de commotie lijkt de Kamer niet van plan politici in de toekomst te gaan dwingen van het geld af te zien: uiteindelijk mag daarover de kiezer zijn oordeel uitspreken, is de gedachte in Den Haag.

EN DAN DIT NOG

Klaver nog niet klaar

Als het aan hemzelf ligt is Jesse Klaver ook bij de volgende Kamerverkiezingen de lijsttrekker voor GroenLinks. Volgens Klaver heeft Nederland vers leiderschap nodig om de natie ‘een nieuwe tijd’ in te loodsen. ‘Leiderschap dat niet bang is om tegen de gevestigde belangen in te gaan en om nee te zeggen tegen de oude garde.’ Aan de partijleden om hem opnieuw als leider te kiezen - al is het de vraag of iemand het überhaupt tegen Klaver durft op te nemen.

Daarom stel ik me opnieuw verkiesbaar als lijsttrekker: https://t.co/gw9fltwb3b — Jesse Klaver (@jesseklaver) 9 december 2019

Splijtzwam Lelystad

Lelystad Airport was volledig bedoeld als dependance van Schiphol, maar die belofte kan minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) niet nakomen. In een brief aan de Kamer schrijft zij dat door Europese regelgeving ook plek moet komen voor 10 tot 20 procent ‘nieuwe’ vakantievluchten. Het is de vraag hoe D66 en ChristenUnie daarop reageren: al jaren beloven zij niet akkoord te zullen gaan met dergelijke autonome groei.

Column Martin Sommer

De nieuwe Europese Commissie, met daarin een prominente rol voor Frans Timmermans, dreigt alle partijen teleur te gaan stellen, schrijft Martin Sommer. ‘Wie niets wil weten van Europa zal in dit werkprogramma bewijs zien van het Holle Bolle Gijs-karakter van de EU. ­IJveraars voor de Europese gedachte daarentegen zullen wijzen op de kortzichtige regeringsleiders die allerlei prachtplannen torpederen.’ Sommer op maandag!

