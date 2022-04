Kabinet verklaart corona klaar, maar is corona nu dan wel klaar met ons?

Vaccinatielocatie bij de Jaarbeurs in Utrecht op Goede Vrijdag: rustig genoeg om een boek te lezen. Beeld Arie Kievit

Ziezo, dat was dat. Het is deze weken het alom gevoelde sentiment, rond corona: de covidafdelingen raken leeg, het ooit zo gevreesde R-getal staat op 0,6. En dus zette Den Haag deze week voortvarend de bijl aan het coronabouwwerk dat het de afgelopen jaren had opgetuigd.

Na een positieve zelftest naar de GGD-teststraat? Hoeft niet meer. In quarantaine na contact met iemand die positief is? Niet nodig. Bij drukte een mondkapje op? Laat maar. Intussen maakte het OMT plaats voor een ‘responsteam’ van RIVM-experts die een oogje in het zeil houden, en verdampte de Kamermeerderheid voor de coronanoodwet die QR-codes en snelle ingrepen mogelijk maakt.

Van alles naar bijna niets

Begrijpelijk en terecht, want je moet geen maatregelen onnodig in de lucht houden, vinden experts die je erover spreekt vrijwel unaniem. Maar zorgen zijn er ook: het gaat wel érg hard. ‘We gaan nu van alles naar bijna niets. Dat vind ik niet passend bij de huidige situatie’, zegt epidemioloog Alma Tostmann (Radboud UMC). ‘Ik had overleg met VWS, maar dat werd ineens abrupt stopgezet’, vertelt hoogleraar ic-geneeskunde Armand Girbes (Amsterdam UMC), die pleit voor betere organisatie van de coronazorg. ‘Dat is vervelend, want als we straks weer een najaarsgolf krijgen, zijn we daar absoluut niet op voorbereid.’

Gerede kans dat het meevalt, maar een gok is het wel. Van de vijf coronavarianten die de afgelopen twee jaar in ons land opdoken, waren er vier ernstiger ziekmakend dan de oorspronkelijke versie. En bij drie varianten (alfa, delta en omikron) waren er toch weer strenge maatregelen nodig, ook toen de bevolking al was ingeënt.

‘We hebben nu elk halfjaar een andere variant gehad. Dus het lijkt me gewoon niet logisch dat we in het najaar alleen omikron hebben’, redeneert Tostmann, op boerenverstand. ‘Bijna iedereen acht de kans op een opleving in het najaar groot’, zegt epidemioloog en OMT-lid Marc Bonten (UMC Utrecht). ‘We zijn dan weer een halfjaar verder, onze boosterimmuniteit zal gedaald zijn, we krijgen het seizoen tegen. Of het weer een golf wordt waarvoor je maatregelen moet nemen, weet ik niet. Maar als het een variant is die net zo ziekmakend is als delta, kun je echt weer een stroom ziekenhuisopnames verwachten.’

Geen zicht meer op het virus

Een van de zorgen is dat men, nu steeds minder mensen naar de GGD-teststraat hoeven, geen zicht houdt op wat het virus uitspookt. Eigenlijk was de afspraak dat er een ‘transitiefase’ zou zijn, met ‘een surveillancenetwerk, om een eventuele opleving tijdig op te pikken’, zegt Bonten. Maar zo’n netwerk is er nog niet. Zo is de geplande uitbreiding van het aantal meetpunten waar men het virus moet oppikken – bij huisartsen, in verpleeghuizen en bij gezinnen thuis – nog gaande. En een door het OMT geadviseerd ‘webportaal’, waar mensen die thuis positief testen hun gegevens kunnen achterlaten, blijkt stilletjes van tafel verdwenen, onthulde dagblad Trouw deze week.

Alleen de ‘rioolwatersurveillance’, waarbij men in ruim 300 Nederlandse rioolzuiveringsinstallaties zoekt naar restjes virus, draait naar behoren. Maar daaruit valt weer niet op te maken wie het virus precies onder de leden heeft. ‘En dat is het soort informatie dat je nodig hebt’, zegt Tostmann. ‘Niet om gelijk weer op allerlei remmen te trappen, maar zodat je tijdig kunt gaan nadenken: wat doen we hiermee? Als je het probleem pas in beeld krijgt als het aantal ziekenhuisopnames oploopt, ben je aan de late kant.’

Ook in de publiekscommunicatie lijkt de urgentie volledig weg. ‘Je hoort alleen: je hoeft niet meer voor een confirmatietest naar de GGD’, merkt Tostmann op. ‘Maar over wat je wél moet doen als je positief bent getest en waarom, kom ik weinig informatie tegen.’

Zelftesten niet gratis: teken aan de wand

Teken aan de wand is dat zelftests voor de meeste mensen niet gratis beschikbaar zijn, ook iets waarop het OMT had aangedrongen. Dat straalt uit: burger, veel plezier ermee, zoek het zelf maar uit, vindt hoogleraar gezondheidscommunicatie Bas van den Putte (UvA). ‘Als je het als overheid belangrijk vindt dat mensen zelftesten, moet je blijven uitleggen waaróm je dat belangrijk vindt. En het de mensen zo gemakkelijk mogelijk maken.’

Ontsteltenis is er over de ‘langetermijnstrategie’ voor corona, die minister Ernst Kuipers deze maand afrondde. Vaag, afhoudend, sloom, is de indruk. ‘Ik had meer concreets verwacht. Een soort routekaart: als we dít risiconiveau bereiken, gaat er dát gebeuren’, zegt Tostmann. ‘Maar in plaats daarvan is het: we gaan erover nadenken. Er komt een werkgroep. In juni komen we erop terug.’

‘Een beetje naïef’, vindt Van den Putte bijvoorbeeld de passage waarin Kuipers schrijft dat er meer aandacht moet komen voor gezonde leefstijl. ‘Dat staat er leuk. En natuurlijk is dat enorm belangrijk. Maar ze moeten dan ook echt veel meer gaan doen dan in het verleden. Zo staan er een hoop intenties in die stuk voor stuk prachtig klinken, maar die totaal niet zijn uitgewerkt.’

Mistige passages

Ook het voornemen om de ic-zorg beter te wapenen tegen de najaarsgolf is in het stuk opgelost tot mistige passages zoals: ‘Het expertteam focust op initiatieven in de gehele zorgketen, om zo flexibel te kunnen inspelen op mogelijk mutaties van het virus’. Girbes: ‘Ons land is slecht ingericht op crisissituaties. We hebben allerlei organen en overlegstructuren die gewend zijn om eerst eens rustig te gaan nadenken en vergaderen. Maar waar het aan ontbreekt, is goede centrale sturing.’

Bonten ziet zichzelf in het najaar alweer opdraven voor het OMT – dat tegen die tijd misschien tegenspraak krijgt van een ‘maatschappelijk impact team’, wat de slagvaardigheid ook niet ten goede zal komen. ‘Je mag hopen dat we straks niet weer tot de ontdekking komen dat we achter de feiten aanlopen’, waarschuwt hij. ‘Straks staat diezelfde Tweede Kamer die nu alles afschaalt en wegdoet weer op zijn achterste benen: waarom hebben we niets opgetuigd?’