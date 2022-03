Kabinet verhoogt uitkering betaald ouderschapsverlof naar 70 procent

Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bij aankomst op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad. Beeld Bart Maat / ANP

Minister Karien van Gennip (CDA) van Sociale Zaken kondigt de hogere uitkering aan in een brief aan het parlement. De verhoging was al aangekondigd in het regeerakkoord. Eerder drong de Eerste Kamer op initiatief van GroenLinks al aan op de hogere uitkering.

Op 2 augustus wordt het lange ouderschapsverlof van kracht. Dat is een gevolg van een Europese richtlijn waarmee Nederland drie jaar geleden heeft ingestemd. De negen weken betaald verlof moeten worden opgenomen in het eerste jaar na de geboorte van het kind. Door de hogere uitkering hoopt het kabinet dat er meer gebruik van wordt gemaakt. Als de negen weken niet volledig worden opgenomen, kan het restant later als onbetaald verlof worden ingezet.

Er zit wel een maximum aan de uitkeringen. Alle uitkeringen zijn gekoppeld aan het zogenoemde maximum dagloon. Dat is nu 228,76 euro per dag. De uitkering is daar maximaal 70 procent van. Wie een hoger inkomen heeft, krijgt een lager percentage als uitkering.

Verdeling

Het kabinet ziet het ouderschapsverlof als ‘een belangrijke stap, omdat ouders in deze periode kunnen wennen aan de nieuwe situatie en samen tijd hebben om bewust keuzes te maken over de verdeling tussen werk en privé, voor nu en later’. Per augustus hebben ouders, in de eerste zeven jaar na de geboorte van hun kind, in totaal recht op 26 weken ouderschapsverlof. Dat bestaat, naast de nieuwe negen weken betaald verlof, uit 17 weken onbetaald verlof.

Oorspronkelijk ging het kabinet ervan uit dat de uitkeringen aan jonge ouders 360 miljoen euro per jaar zouden gaan kosten. Het kabinet rekent op zo’n 184 duizend geboortes per jaar waarbij 80 procent van de moeders en 60 procent van de vaders gebruik zouden maken van het verlof. Daar komt 195 miljoen bij nu de uitkering hoger wordt, en er waarschijnlijk meer en langer gebruik zal worden gemaakt van het verlof. Daar staat een besparing op de kinderopvangtoeslag tegenover. De verwachting is dat jonge ouders hun oudere kinderen niet naar de opvang laten gaan en dus geen beroep doen op de toeslag.