Kabinet verhoogt kinderopvangtoeslag alsnog wegens inflatie, kosten voor schatkist 57 miljoen

Kinderen spelen buiten bij kinderdagverblijf Boerderij de Zonnestraal in Luttelgeest. Het kabinet heeft besloten de toeslag voor kinderopvang met 6,54 procent te verhogen. Beeld Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De maximumvergoeding per opvanguur stijgt in 2023 met 6,54 procent in plaats van de in oktober aangekondigde 5,58 procent. De extra verhoging kost de schatkist 57 miljoen euro. GroenLinks had Van Gennip vorige week om een reactie gevraagd op een nieuwsbericht van RTL Nieuws over de snel stijgende kosten van de kinderopvang. Het ministerie zou de kostenstijging voor ouders hebben onderschat, waardoor de indexatie (jaarlijkse verhoging) van de maximum uurvergoeding te laag zou zijn vastgesteld.

Het ministerie gaf de verkeerde inschatting tegenover RTL Nieuws toe, maar zei (begin december) dat het te laat was om een correctie door te voeren. Nu doet Van Gennip dat alsnog. Een woordvoerder van het ministerie kan niet goed verklaren waarom nu ineens wel kan wat anderhalve week geleden nog onmogelijk was.

Tijdens een Kamerdebat op 1 december zei ze dat ze pas komend voorjaar een besluit wilde nemen over een eventuele inflatiecorrectie, omdat ze eerst de resultaten van een onderzoek naar de winstgevendheid van kinderopvangbedrijven wilde afwachten. Het kabinet vreest dat kinderopvangbedrijven de uurprijzen onnodig verhogen om hun winsten op te vijzelen, en dat de verhoogde toeslagen dus in de zakken van de opvangbedrijven verdwijnen. Om onduidelijke redenen heeft Van Gennip nu besloten dat onderzoek toch maar niet af te wachten.

Van Gennip weet nog niet wanneer de verhoging kan worden doorgevoerd. Dat moet ze eerst overleggen met de Dienst Toeslagen van het ministerie van Financiën. Zodra Toeslagen de hogere vergoeding kan uitbetalen, zullen ouders die met terugwerkende kracht ook over de eerste maanden van 2023 ontvangen.