Kabinet vangt teruglopende inkomsten gas op met meevallers zorg en sociale zekerheid

De grootste locatie van de Gasunie in Vilsteren is nabij Ommen. Foto ANP

Dat is de belangrijkste conclusie in de vandaag gepresenteerde Voorjaarsnota van minister Hoekstra van Financiën. Daarin verwerkt hij de nieuwe omstandigheden die optraden sinds het sluiten van het regeerakkoord in oktober. De belangrijkste wijziging komt uit Groningen: destijds had het kabinet nog niet besloten tot versnelde afbouw van de gaswinning in een poging het aardbevingsrisico te verlagen.

In het regeerakkoord stelde het kabinet de winning nog op 20 miljard kuub per jaar. Maar na de aardbeving bij Zeerijp in januari, met 3,4 op de schaal van Richter de zwaarste in vijf jaar, kondigde het Staatstoezicht op de Mijnen code rood af. Daarop besloot het kabinet dat de gaswinning uiterlijk in 2022 al onder 12 miljard kuub per jaar moet liggen en in het komend decennium wordt afgebouwd naar nul.

Hoewel minister-president Rutte en minister Wiebes van Economische Zaken benadrukten dat geld nu geen enkele rol meer speelt in het gasbeleid, zal het kabinet versneld moeten afkicken van een geldstroom die decennialang een wezenlijk deel was van de overheidsinkomsten.

Per 2022 rekent Hoekstra op een structureel gasgat van 900 miljoen euro in de begroting. Hoe dat gevuld gaat worden, beslist het kabinet pas in de aanloop naar Prinsjesdag in september.

Op korte termijn geeft de economische groei het kabinet wat lucht. Daardoor hebben de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie moeizame politieke onderhandelingen kunnen vermijden. Dit jaar is de tegenvaller slechts 150 miljoen. Daarnaast reserveert het kabinet structureel 200 miljoen voor het opvangen van de aardbevingsschade en ‘het bieden van perspectief voor de regio’. Over wat dat inhoudt, worden nog moeizame gesprekken gevoerd met de Groningse gemeenschap.

Beide uitgaven worden gedekt door meevallers op de uitgaven aan zorg en sociale zekerheid. De economische groei dit jaar is hoger dan het kabinet in het najaar voorzag. Dat is op vele fronten zichtbaar. De export is hoger dan verwacht, de woningmarkt draait beter en de werkloosheid (3,9 procent) is onverminderd laag. Doordat werknemers vaker en langer werken en daarmee meer verdienen, zijn er ook meevallers op de ouderdomsuitkering AOW en op de huurtoeslag.

De staatsschuld daalt verder tot 53,3 procent van het bruto binnenlands product. Dat is ruim onder de Europese norm van 60 procent. Nederland doet het daarin veel beter dan de meeste andere EU-landen. De gemiddelde staatsschuld in de Unie lag in 2017 op 86,7 procent.