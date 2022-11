Kabinet: vanaf volgend jaar minder lenen voor aankoop van een woning

De bezichtiging van een koopwoning in Rotterdam. Beeld Arie Kieviet

Alleen als sprake is van een verwachte loonstijging van 3,7 procent of een daling van de hypotheekrente neemt de leencapaciteit van huishoudens volgens de minister nog toe ten opzichte van deze zomer.

‘Wij dachten dat huishoudens minder ruimte in hun portemonnee zouden overhouden om te lenen door de hoge energieprijzen en inflatie’, zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart in een persbericht. ‘Maar dankzij de maatregelen van het kabinet valt de verkrapping van de percentages mee.’ De stijgende hypotheekrentes hebben volgens het instituut veel meer invloed op de leencapaciteit dan de verandering in de hypotheeknormen. ‘Daardoor is de leencapaciteit nu al duidelijk lager dan begin van dit jaar.’

Het Nibud kijkt voor de nieuwe hypotheeknormen overigens niet alleen naar de financiële ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Om grote schokken te voorkomen geldt een referentieperiode van vier jaar. Hoe hoger de kosten van levensonderhoud, hoe meer de hypotheeknormen doorgaans worden beperkt.

Vanaf 1 januari 2024 wil het kabinet een nieuwe methode gebruiken om de leenruimte van oud-studenten met studieschulden te bepalen, aldus een brief van minister De Jonge aan de Tweede Kamer. Wie meer heeft afgelost kan vanaf dan meer lenen dan nu het geval is. Aan een precieze rekennorm wordt nog gewerkt.

Ook wil het kabinet vanaf die datum meer rekening houden met het energieverbruik van een woning. Voor een woning met een laag energieverbruik, of in geval van het nemen van energiebesparende maatregelen, mag meer geleend worden. Nu mag een huishouden voor de meest voorkomende maatregelen, zoals zonnepanelen, tot 9 duizend euro extra lenen en voor nul-op-de-meterwoningen 25 duizend euro.

Hypotheekverstrekkers mogen vanaf de komende jaarwisseling bij tweeverdieners ook het tweede inkomen volledig meetellen bij het bepalen van de maximale hypotheek. Dat is op dit moment nog 90 procent.