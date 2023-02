Kabinet trekt streep door fraudebeleid van Rutte I: ‘Wie uitkering aanvraagt, wordt met vertrouwen bejegend’

Minister van Sociale Zaken Karien van Gennip en premier Mark Rutte. Van Gennip en haar collega-minister Carola Schouten voor Armoede willen een eind maken aan het fraudebeleid dat in 2012 door het kabinet Rutte I werd ingevoerd. Beeld ANP / ANP

Dit blijkt uit het conceptwetsvoorstel Handhaving Sociale Zekerheid dat minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en minister Carola Schouten voor Armoede hebben gepubliceerd. Daarmee hopen zij een eind te maken aan het harde fraudebeleid dat in 2012 door het kabinet-Rutte I werd ingevoerd.

Dat legde standaardboetes vast bij overtreding van bijvoorbeeld de zogenoemde inlichtingenplicht. Die hield in dat uitkeringsgerechtigden elke verandering in zijn of haar persoonlijke omstandigheden onmiddellijk moest melden; op overtreding werden forse boetes gezet. Die wet werd indertijd in de Tweede Kamer gesteund door GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA, PVV en PVV-afvalligen. In de Eerste Kamer was er alleen steun van PVV, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP en D66.

Het roer moet om, vinden Van Gennip en Schouten. Zeker sinds de toeslagenaffaire wil een meerderheid in de Tweede Kamer meer geduld en compassie met mensen die vaak onbedoeld in botsing komen met overheidsinstanties die de regels strikt interpreteren.

Andere tijden

‘Het tijdsgewricht is veranderd’, aldus de ministers, ‘van de visie dat schuldenproblematiek en het belanden in een uitkering worden gezien als iets wat voorkomen kan en moet worden, naar een visie waarin meer begrip en aandacht is voor de omstandigheden dat mensen soms (al dan niet tijdelijk) in de problemen kunnen komen. (...) Het is daarom noodzakelijk om het stelsel van handhaving te wijzigen. Uitgangspunt daarbij is dat iemand een uitkering aanvraagt omdat iemand (al dan niet tijdelijk) een uitkering nodig heeft. Niet om daar misbruik van te maken. Iemand die een uitkering aanvraagt moet dus met vertrouwen worden bejegend.’

In het wetsvoorstel dat nu is gepubliceerd, wordt een ‘gereedschapskist’ aan maatregelen genoemd voor het geval een uitkeringsgerechtigde in de fout gaat. In de kist zitten vijf soorten maatregelen: afzien van straf, een waarschuwing, een voorwaardelijke boete, een boete en ten slotte strafrechtelijke vervolging.

Toelichtingsgesprek

Om te bepalen wat passend is, komt er een ‘toelichtingsgesprek’. ‘Met dit gesprek’, schrijven de ministers, ‘kan de uitkeringsinstantie toelichting geven over de betreffende verplichting en hoe die in de toekomst nageleefd kan worden. Aan de andere kant kan de betrokkene toelichting geven over wat er is voorgevallen en waarom, en welke omstandigheden in diens leven spelen.’ Op basis van cijfers uit 2021 zouden UWV, SVB en gemeenten in dat jaar 7.604 ‘toelichtingsgesprekken’ hebben moeten voeren met uitkeringsgerechtigden die fouten hadden gemaakt. Het ging dan om fouten in vijf categorieën, van ‘verminderde verwijtbaarheid, normale verwijtbaarheid, grove schuld, opzet tot aangiften bij het Openbaar Ministerie’. In de laatste categorie is zonder meer sprake van fraude; in 2021 waren dat 201 gevallen.

Na het toelichtingsgesprek wordt bepaald welke straf passend is. Daarbij moet volgens de ministers meewegen ‘wat er concreet gebeurd is, welke omstandigheden er speelden ten tijde van het begaan van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de proportionaliteit van de sanctie en de persoonlijke omstandigheden’.

Daarnaast regelt het wetsvoorstel de straffen bij overtreding van de zogenoemde meewerkverplichting. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om solliciteren en werken aan reïntegratie. Als dat nu volgens de uitkeringsinstantie onvoldoende gebeurt, kan een ‘maatregel’ worden opgelegd, zoals het tijdelijk verlagen – ‘korten’ – van de uitkering. Volgens het wetsvoorstel komt er ook de mogelijkheid voor de uitkeringsinstantie om een waarschuwing te geven of de verlaging van de uitkering korter te laten duren als de uitkeringsgerechtigde zijn leven betert.

Maximale boete gehalveerd

De ministers houden ook een peiling hoe mensen en instanties aankijken tegen bijvoorbeeld de boetes. Nu kan een boete maximaal 9.000 euro zijn, tenzij er opzet in het spel is; dan kan de boete oplopen tot 90 duizend euro. De ministers stellen voor de maximale boete als geen sprake is van opzet te halveren tot 4.500 euro.

Ook willen de ministers graag reacties op hun voorstel over misdragingen tegenover ambtenaren. Nu wordt na een ‘ernstige misdraging’, zoals mishandeling of bedreiging, aangifte gedaan en kan de uitkering drie maanden worden stopgezet. Het voorstel is om aangifte te blijven doen, en als dat niet lukt een boete van 1.000 euro op te leggen. De uitkering blijft dan ongemoeid.

Het is de bedoeling dat het nieuwe beleid op 1 januari 2025 van kracht wordt na goedkeuring door het parlement. Zo moeten de uitvoerders van de sociale zekerheid – gemeenten, SVB en UWV – de tijd krijgen om de nieuwe benaderingswijze in de vingers te krijgen.