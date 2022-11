Kabinet trekt nog eens 1,8 miljard uit om energiekosten te compenseren, dit keer voor publieke voorzieningen

Zwembaden hebben moeite het hoofd boven water te houden door de gestegen energiekosten. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dat staat in de Najaarsnota die minister Sigrid Kaag van Financiën maandagmiddag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. De Kamer had per motie al om deze maatregelen gevraagd. Scholen die in oudere gebouwen zijn gehuisvest trokken aan de bel, omdat ze deze winter enorme energierekeningen verwachten.

Het budget dat publieke instellingen jaarlijks van de Rijksoverheid ontvangen, is afhankelijk van de loon- en prijsontwikkeling. De indexatie voor 2022 was al vastgesteld toen de energieprijzen nog verder de lucht in schoten. Het kabinet verhoogt de rijksbijdrage aan deze instellingen nu alsnog.

Voor publieke zwembaden heeft het kabinet 207 miljoen euro gereserveerd. Dat is een tegemoetkoming in hun energiekosten voor 2022 en 2023. Zwembond KNZB waarschuwde in september dat honderden zwembaden op korte termijn zouden moeten sluiten, omdat ze de hoge energierekening niet kunnen betalen. Sindsdien zijn de energieprijzen flink gedaald, maar het kabinet vindt noodhulp blijkbaar toch nodig. Zorginstellingen krijgen 30 miljoen euro ter compensatie van de gestegen energiekosten. Amateursportverenigingen met hoge energielasten kunnen een beroep doen op een noodfonds van 6 miljoen euro.

Winsten van duurzame-energieproducenten afromen

De energiesteunmaatregelen voor huishoudens, mkb-bedrijven en collectieve instellingen slaan een gat in Kaags begroting. Het kabinet kijkt aan tegen een begrotingstekort van ongeveer 7,5 miljard euro. Net als de nu aangekondigde uitgave van in totaal ruim 1,8 miljard euro is ook het prijsplafond voor huishoudens (geschatte kosten 11,2 miljard euro) en de energienoodhulp voor het midden- en kleinbedrijf (1,65 miljard) nog niet volledig gedekt. Kaag meldt dat zij de Tweede Kamer binnen zes maanden laat weten hoe zij dit tekort wil opvangen.

Volgens Financiën brengt de solidariteitsheffing op overwinsten van olie- en gasbedrijven dit jaar 3,2 miljard euro in het laatje. Het kabinet wil daarnaast de winsten van producenten van wind-, zonne-, en kernenergie afromen, zoals de Europese Commissie heeft voorgesteld. Uitbaters van wind- en zonneparken verdienen momenteel erg veel geld. Zij profiteren van de hoge elektriciteitsprijzen, maar hun kosten zijn – in tegenstelling tot die van kolen- en gascentrales – nauwelijks hoger dan voorheen. Hoe de heffing voor niet-fossiele stroomproducenten eruit gaat zien, is nog niet bekend. Het kabinet moet de maatregel nog uitwerken.

Miljarden blijven op de plank

Het eenmalige tekort van 7,5 miljard euro is niet het enige begrotingsknelpunt dat Kaag moet oplossen. Ze heeft ook een structureel probleem: de stijgende rentelasten op de staatsschuld. Sinds de Europese Centrale Bank zijn beleidsrente verhoogt om de inflatie te bestrijden, stijgt de rente op staatsobligaties en schatkistpapier mee. Kaag verwacht de komende jaren 5,8 tot 9,2 miljard euro per jaar meer kwijt te zijn aan rente dan ze had begroot. Ook voor deze begrotingstegenvaller wil ze pas in het voorjaar financiële dekking zoeken.

De hoge instroom van asielzoekers veroorzaakt een andere financiële tegenvaller: de kosten van de asielopvang vallen dit jaar 431 miljoen euro hoger uit dan eerder begroot.

Tegelijkertijd blijft net als vorig jaar een deel van de begrote miljarden op de plank liggen, omdat geplande beleidsmaatregelen niet tijdig zijn uitgevoerd. Deze zogenoemde ‘onderuitputting’ bedraagt eind dit jaar waarschijnlijk 2,7 miljard euro. Een veel voorkomende reden voor het niet, of met vertraging, doorgaan van gepland beleid is personeelstekort (bijvoorbeeld in de zorg en het onderwijs).

Het begrotingstekort komt dit jaar naar verwachting uit op 1 procent, iets hoger dan de 0,9 procent die Kaag in de Miljoenennota voorspiegelde.