Kabinet trekt honderden miljoenen uit voor stikstofcrisis

Carola Schouten (Landbouw) benadrukt dat het uitkopen van boeren geschiedt op basis van vrijwilligheid. Beeld ANP

‘In een klein land met veel mensen en vele belangen, moeten we zoeken naar een nieuwe balans’, aldus minister-president Rutte vrijdag na afloop van de ministerraad. ‘Snelle, makkelijke oplossingen zijn er niet. Maar de urgentie wordt zeer gevoeld.’

Een concreet bedrag noemt het kabinet nog niet, maar binnen de coalitie wordt gesproken over een bedrag dat kan oplopen tot honderden miljoenen euro's. Met die pot geld wil het kabinet veehouderijen vlakbij kwetsbare natuurgebieden uitkopen of verduurzamen en de beschadigde natuurgebieden zoveel mogelijk herstellen. Het gaat onder meer om de aanleg van meer ‘bufferzones’ en nieuwe, speciale ‘klimaatbossen’. Deze ‘stikstofkas’ komt bovenop de 600 miljoen euro die de coalitie in het regeerakkoord en het klimaatakkoord al voor deze doelen opzij heeft gezet.

Met de toezegging reageert het kabinet op het rapport van de commissie-Remkes. Die zette het kabinet vorige week met de rug tegen de muur: om weer ‘stikstofruimte’ vrij te maken voor achttienduizend lopende bouwprojecten, zijn snelle stikstofbeperkende maatregelen noodzakelijk. Daarnaast moet er worden geïnvesteerd in natuurherstel, om de reeds aangerichte schade te repareren.

Wat is stikstof? Hoe schadelijk is het? En vier andere vragen om het stikstofdebat te begrijpen De Raad van State oordeelde eerder dit jaar dat projecten die door hun nieuwe uitstoot van stikstof de neerslag daarvan op een natuurgebied verhogen, voortaan niet zomaar zijn toegestaan. Sindsdien liggen veel bouwplannen in Nederland stil. In de politiek gaan stemmen op om de veestapel te beperken. Hoe schadelijk is stikstof eigenlijk? Zes vragen.

Maximumsnelheid

De provincies moeten de komende maanden in kaart brengen welke boeren uitgekocht kunnen worden en op welke wegen langzamer gereden moet worden. Het uitkopen van boeren geschiedt op basis van vrijwilligheid, benadrukt minister Carola Schouten (Landbouw). Ze gaat ervan uit dat er voldoende veehouders zijn die hun bedrijf willen beëindigen. In een recente enquête van de NOS zeiden vier op de tien boeren dat ze stoppen zouden overwegen als daar een goede financiële regeling tegenover staat.

In de Najaarsnota, die voor 1 december verschijnt, zal minister Wopke Hoekstra van Financiën meer duidelijkheid scheppen over de budgettaire gevolgen. Mogelijk komt daarin nóg meer geld beschikbaar voor het uitkopen van veehouders. Het kabinet heeft in de Miljoenennota een miljard euro extra uitgetrokken voor woningbouw, maar Hoekstra schreef vorige week in antwoord op Kamervragen dat een deel van dat miljard eveneens besteed kan worden aan het uitkopen van boeren die met hun stikstofuitstoot woningbouwplannen in de regio blokkeren.

Ook wil het kabinet de maximumsnelheid op sommige snelwegen en provinciale wegen verlagen, maar alleen op de plekken waar dat echt nodig is om aanpalende natuurgebieden te sparen. Dat wordt nog in kaart gebracht. Verder verwacht het kabinet vooral veel van de al eerder voorgenomen transitie naar een elektrisch wagenpark: vanaf 2030 moeten alle nieuwe auto's in Nederland emissieloos zijn.