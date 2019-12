Kabinet trekt half miljard uit voor verkeersveiligheid

Luchtfoto van de ravage op de A58 tussen Goes en Middelburg, waar bij meerdere kettingbotsingen in dichte mist twee doden en vele gewonden zijn gevallen. In totaal zijn er zo'n 150 auto's betrokken bij de aanrijdingen. Beeld ANP

Woensdag gaat de minister in overleg met de provincies en gemeenten. De overheid zal ieder jaar vijftig miljoen euro beschikbaar stellen voor dit doel. De minister hoopt dat de provincies en gemeenten bereid zijn een vergelijkbaar bedrag te investeren, zodat het totaal op een miljard uitkomt.

Eerder dit jaar kwam naar buiten dat het aantal geregistreerde verkeersongelukken in de afgelopen vijf jaar is verdubbeld, van 17 duizend in 2014 naar 38 duizend in 2018. In 2018 kostten verkeersongelukken aan 678 mensen het leven.

Belangrijke oorzaken zijn de toenemende drukte op de weg en nieuwe vormen van afleiding, zoals appen in het verkeer. De overheid is al verschillende campagnes gestart om weggebruikers hierover te informeren. Verder vermoeden onderzoekers van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) dat een afname van toezicht door de politie een rol gespeeld kan hebben, waardoor automobilisten meer risico nemen.

Veel ongelukken hebben nog steeds een traditionele oorzaak, zoals onveilige verkeerssituaties. Het merendeel van de verkeersslachtoffers valt op gemeentelijke en provinciale wegen waar de veiligheid tekortschiet.

De komende tijd is het de bedoeling dat provincies en gemeenten dergelijke gevaarlijke verkeerssituaties in kaart gaan brengen en veiliger gaan inrichten. Het gaat onder meer om fietspaden, rotondes, kruispunten en gevaarlijke wegen.

Begrotingsoverschot

Bij het SWOV zijn ze positief over de plannen van de minister. Eerder dit jaar pleitte de organisatie er al om voor een deel van het begrotingsoverschot te reserveren voor verkeersveiligheid.

‘Dit is een goede eerste stap, met name omdat de minister de steun voor tien jaar heeft vastgelegd’, aldus een woordvoerder van SWOV. Het zou voor het eerst in vijftien jaar tijd zijn dat er weer structureel wordt geïnvesteerd in verkeersveiligheid.

De wijze waarop het gefinancierd gaat worden, strekt volgens SWOV ook tot de aanbeveling. De laatste keer dat er een vergelijkbare constructie bestond, waarbij zowel door het kabinet als door de lokale overheid werd geïnvesteerd, was in de jaren negentig.

‘Toen we dat beleid in 2007 evalueerden, bleek dat het aantal verkeersdoden over een periode van tien jaar met enkele honderden was afgenomen.’ Er is nu kans op een soortgelijke ontwikkeling, meent de woordvoerder. En dat is een goede zaak. ‘Het CPB heeft berekend dat je iedere investering in verkeersveiligheid als samenleving drie à vier keer terugverdient.’