Kabinet trekt eenmalig 460 miljoen uit voor onderwijs: lerarenstaking 6 november van de baan

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) maakte de afspraken vrijdagavond bekend, over wat hij ‘een groot maatschappelijk probleem’ noemde. Scholen krijgen voor de rest van deze kabinetsperiode 300 miljoen extra, gelijk te verdelen over basis- en voortgezet onderwijs. Verder zijn er onder meer bedragen afgesproken voor verlaging van de werkdruk van leraren en schoolleiders (97 miljoen), het voortgezet speciaal onderwijs (16,5 miljoen) en individuele scholingsrechten (21,2 miljoen). Ook de subsidieregeling voor zij-instromers wordt uitgebreid. Het is ‘echt fors geld’, zei premier Rutte in zijn wekelijkse gesprek bij de NOS, waarvan ‘een klein stukje structureel is’.

Het kabinet hield lang vol dat het al voldoende extra geld in het onderwijs had geïnvesteerd, maar schoolbesturen en vakbonden eisten onder druk van opnieuw een grote, landelijke staking een nieuwe investering van 423,5 miljoen euro. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen na Prinsjesdag schoof Rutte een klein beetje op: er kon extra geld komen, als er eerst een nieuwe cao werd afgesloten. Die uitspraak viel verkeerd, waarna op 16 oktober een overleg met Slob en Rutte op het Torentje plaatsvond. In gesprekken daarna, die vrijdag zijn afgerond, kwamen de nieuwe afspraken tot stand. Ze zijn vastgelegd in een convenant.

Geld in de klas

‘Nu is het zaak dat leerkrachten gaan merken dat het geld echt in de klas terechtkomt’, reageerde Kamerlid Eppo Bruins van regeringspartij ChristenUnie. Kamerlid Paul van Meenen van coalitiepartij D66 noemde het extra geld ‘broodnodig’ en beaamde: ‘De aanhoudende hartenkreet uit het onderwijs heeft een belangrijke rol gespeeld om het voor elkaar te krijgen.’ Hij complimenteert ook de rol van enkele oppositiepartijen, die zich steeds hard bleven maken voor onderwijsinvesteringen. Daarmee doelt hij met name op PvdA en GroenLinks.

De PO-Raad, de koepel van schoolbesturen in het basisonderwijs, waarschuwde dat met het geld het tekort aan personeel op scholen nog lang niet is opgelost. De eis dat de salarissen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs gelijk worden getrokken, is niet ingewilligd. Die hete aardappel wordt doorgeschoven naar een volgende kabinetsformatie. ‘Maar het convenant laat zien dat het kabinet de problemen rondom het lerarentekort en werkdruk in het onderwijs serieus neemt’, zei Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad.

Schouder aan schouder

Dat de landelijke demonstratie van de baan is, betekent niet dat individuele scholen woensdag geen actie kunnen voeren. De PO-Raad vraagt om begrip als lessen uitvallen, omdat het personeel onderlinge gesprekken heeft voorbereid over de ‘aantrekkelijkheid van werken in het primair onderwijs’. De komende dagen moet blijken hoe het convenant bij de diverse achterbannen valt. Anticiperend daarop zei Slob dat het nodig is ‘schouder aan schouder’ het lerarentekort te blijven bestrijden.

De Tweede Kamer behandelt woensdag en donderdag de onderwijsbegroting in een debat met de ministers Slob en Van Engelshoven. De laatste is verantwoordelijk voor de lerarenopleidingen.