Kabinet trekt de portemonnee voor noodlijdende horeca

Lege cafés aan het Stratumseind in Eindhoven, de langste kroegstraat van Nederland. Beeld ANP

Daarover is de regeringscoalitie het eens geworden, zo bevestigen bronnen op het Binnenhof. Het kabinet is de details van het nieuwe steunpakket nog aan het uitwerken, maar het uitgangspunt is dat 85 procent van alle vaste lasten wordt vergoed aan bedrijven die 70 procent of meer van hun omzet hebben verloren als direct gevolg van de coronamaatregelen van de overheid. De regeling gaat gelden voor het hele vierde kwartaal, dus met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober.

Daarmee reageert de coalitie op de groeiende onrust onder horeca-ondernemers. Die waren in het voorjaar al enkele maanden gedwongen dicht. Op 23 oktober moesten ze de deuren opnieuw sluiten en inmiddels denkt het kabinet dat dit zeker tot half januari zo zal blijven. Een groot deel van 2020 is daarmee voor veel cafés, restaurants en clubs verloren gegaan. Het kabinet vergoedt weliswaar al sinds het voorjaar een deel van de schade, maar ondernemers klagen dat ze alsnog kampen met zeker 40 procent omzetverlies omdat veel vaste lasten doorlopen terwijl ze niet worden vergoed.

Druk vanuit horecasector

Voor veel bedrijven komt het einde van de reserves in zicht. Woensdag dreigde een deel van de ondernemers de deuren op 17 januari sowieso weer te openen, zelfs als ze daartoe de wet moeten overtreden. ‘Het water staat ons niet aan de lippen, het stroomt al in de mond', aldus een woordvoerder van de protesterende ondernemers in Breda. ‘Toen minister De Jonge vorige week tussen neus en lippen door zei dat de huidige maatregelen voor de horeca wellicht tot eind januari van kracht blijven, was het genoeg. Zo’n lange periode gaan we niet overleven, er moet nu iets gebeuren.’

In reactie daarop lanceerde D66-fractieleider Rob Jetten donderdag het voorstel om in elk geval de restaurants de kans te geven te gaan experimenteren met veilige openstelling. Daar voelt het kabinet voorlopig niet voor, maar het ziet wel in dat er dan meer schadevergoeding moet komen. Eigenlijk was het plan om de steunmaatregelen deze winter langzaam maar zeker af te bouwen, maar de coalitiepartijen zijn het eens dat dit voor de zwaarst getroffen sectoren op dit moment ongepast zou zijn.