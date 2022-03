Kabinet: tot nu toe voor 516 miljoen euro aan Russisch bezit bevroren, meeste sancties nog in voorbereiding

Minister Hoekstra donderdag in debat met D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Beeld Bart Maat/ANP

Dat schrijven acht bewindslieden in een brief die donderdagavond aan de Tweede Kamer werd verstuurd. Het kabinet was gedwongen meer informatie te geven nadat minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken eerder op de dag volledig was vastgelopen in zijn pogingen de Kamer naar tevredenheid te informeren.

In de Kamer zijn de zorgen groot over de Nederlandse jacht op Russische bezittingen, die achterloopt op die van veel omringende landen. In de woorden van het onafhankelijke Kamerlid Pieter Omtzigt: ‘In Zwitserland is 6 miljard euro bevroren, in België 10 miljard, in Frankrijk 22 miljard. In het Verenigd Koninkrijk zijn bij duizend mensen dingen bevroren. De voetbalclub Chelsea alleen is al 3 miljard euro waard. In Nederland is 0,4 miljard euro bevroren. Er zijn nul boten in beslag genomen, ze zijn weggevaren. En nul huizen. We staan er bizar op.’

Die frustratie wordt breed gedeeld in de Kamer, in oppositie- en coalitiefracties, evenals de vrees dat het kabinet aan rijke Russen zo te veel gelegenheid biedt om hun bezittingen hier weg te krijgen. ‘Mensen brengen hun jachten en aandelen in veiligheid’, aldus D66-Kamerlid Sjoerdsma.

De verbazing in de Kamer werd gevoed door de berichten dat het Kadaster, waar alle informatie over het eigendom van vastgoed te vinden is, vanuit het kabinet enkele dagen geleden nog geen opdracht had gekregen om Russisch bezit in kaart te brengen.

Het verweer van Hoekstra

In zijn verdediging van het kabinetsbeleid liep Hoekstra donderdag aanvankelijk vast. Hij voerde aan dat het erg ingewikkeld is en dat het kabinet onder meer kampt met de geheimhoudingsplicht van de Belastingdienst en met juridische belemmeringen om spullen in beslag te nemen. ‘We hebben het eigendomsrecht hoog in het vaandel staan.’ Ook verwees hij naar de ministers Kaag van Financiën en Bruins Slot van Binnenlandse Zaken. ‘Buitenlandse Zaken is niet geëquipeerd voor overkoepelende sanctiemonitoring, die moet juist uit die departementen komen. Zij gaan volledig de diepte in op het financiële, het operationele, het vastgoed.’

Een woedende Tweede Kamer besloot bijna collectief daarmee geen genoegen te nemen. ‘Onacceptabel’, aldus Volt-leider Dassen. ‘Het voelt nu een beetje alsof de verantwoordelijkheid van ons allen de verantwoordelijkheid van niemand is. Dit had allang geregeld moeten zijn.’

‘Dit is echt gênant’, verwoordde GroenLinks-leider Klaver de stemming de Kamer. ‘En onacceptabel. Het grote afschuiven lijkt begonnen. Ofwel de minister van Buitenlandse Zaken geeft nu antwoord, ofwel het hele kabinet komt hier te zitten.’

Daarop besloot Hoekstra dat hij nog eens met zijn collega's zou gaan overleggen. Samen schreven de bewindslieden donderdagavond aan de Kamer dat de teller nu op 516 miljoen euro staat aan bevroren tegoeden en contracten. Op andere terreinen zoals onroerend goed, kunst, niet-financiële dienstverlening en bedrijfseigendommen weet het kabinet nog weinig concrete resultaten te melden, maar er is wel veel in voorbereiding.

Werkrgoepen voor sancties

Vrijdag wil het kabinet in de ministerraad beslissen welke ‘bevoegde autoriteiten’ daar werk van moeten gaan maken. Ook zullen er dan ‘werkgroepen’ in het leven worden geroepen die in overleg met de betrokken departementen ‘gericht de uitvoering van en toezicht op sancties ter hand nemen'.

De ministers benadrukken dat het dan menens wordt: ‘Het kabinet is vastberaden en zet alles op alles om volledig invulling te geven aan deze maatregelen, waarmee we de kosten voor Rusland om zijn illegale oorlog in Oekraïne voort te zetten zo hoog mogelijk maken.’

De Kamer toonde zich vrijdagavond nog niet onder de indruk. ‘Een vrij ontluisterend beeld’, aldus Omtzigt. ‘Na 36 dagen oorlog moet de regering nog bepalen wie verantwoordelijk is voor het opleggen van sancties. Dat schiet niet op.’