Kabinet: toch weer inburgeringsplicht voor Turkse immigranten

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Beeld ANP - Bart Maat

Dit kondigt minister Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken aan in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee geeft hij gehoor aan een motie die vorig jaar, afgezien van Denk, door alle partijen in de Tweede Kamer werd gesteund. Koolmees wil de inburgeringsplicht per 2021 invoeren, tegelijk met de nieuwe inburgeringswet die Koolmees met de jaarwisseling van kracht wil laten worden. Jaarlijks komen volgens het ministerie zo’n 2.500 Turkse ‘gezinsmigranten’ naar Nederland.

Als het zover is, betekent dit dat Turkse immigranten eerst in Turkije een basisexamen moeten afleggen voordat ze naar Nederland mogen komen. In dat examen komen de taal en kennis over de Nederlandse maatschappij aan bod. Eenmaal in Nederland moeten zij een inburgeringstraject beginnen. Zij moeten dit deels zelf betalen. Vluchtelingen uit Turkije die hier als zodanig erkend worden – een ‘status’ krijgen’ - hoeven net als andere statushouders niet zelf hun inburgeringstraject te betalen.

Tot 2011 bestond al een inburgeringsplicht voor Turkse immigranten. Die is afgeschaft omdat die in strijd werd geacht met het associatieverdrag tussen de EU en Turkije. Daardoor konden erkende Turkse vluchtelingen ook geen aanspraak maken op inburgeringsvoorzieningen.

Tot 2016 was dat een theoretische kwestie omdat weinig Turken als vluchteling werden erkend. Maar sinds 2016, na de mislukte staatsgreep, worden Turken wel als vluchteling erkend. De rechter heeft daarna geoordeeld dat niet valt in te zien waarom de inburgeringsvoorzieningen niet voor Turken beschikbaar zijn terwijl mensen uit andere landen er wel een beroep op kunnen doen.

‘Tegen deze achtergrond’, schreef Koolmees vorig jaar al aan de Tweede Kamer, ‘kom ik nu tot de conclusie dat de inburgeringsplicht vanaf 2011 gecontinueerd had moeten worden voor Turkse asielstatushouders.’ Nu komt hij met de aankondiging de inburgeringsplicht dus weer in te voeren, tien jaar nadat die was afgeschaft.