Kabinet tast nog in het duister over te evacueren Afghaans personeel

Kabinet houdt strikt vast aan ‘kerngezin’, ook bij mishandeling

Wahid, die als tolk werkte voor de Nederlandse mariniers, is een van de zeer weinige mensen die een antwoord heeft gekregen op zijn mail aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij is in juni met vrouw en kinderen aangekomen in Nederland, zes maanden nadat hij zich meldde bij de Nederlandse ambassade in Kabul. Hij had over die mogelijkheid gehoord via andere tolken. Een andere weg was er niet want, in tegenstelling tot andere landen en de wens van de Kamer, publiceerde Nederland de ‘tolkenregeling’ pas op 26 juli op de website van de ambassade.

Wahids aanvraag ging over zijn ouders. Of die ook mochten komen. ‘Mijn ouders zijn in gevaar’, licht hij toe. ‘De Taliban hebben lijsten met mensen die voor de coalitietroepen hebben gewerkt. Zij zullen ons nooit vergeven. Op dit moment zijn er elke nacht huiszoekingen, er worden mensen vermoord. Mijn ouders hadden al dreigbrieven ontvangen. Medio augustus vielen ze met geweld binnen. Ze sloegen de boel kort en klein en hebben mijn fragiele vader, die ver in de tachtig is, mishandeld. Daarna kon hij niet lopen en had een bloedend been. Ze wilden weten waar ik was. ‘Waar is die hond?’’

Het antwoord van Buitenlandse Zaken kwam begin deze week: afgewezen voor registratie. Reden: ‘Momenteel registeren we enkel verzoeken van personen die onder contract hebben gestaan van de Nederlandse autoriteiten en hun vrouw en afhankelijke kinderen.’

Wahid is dankbaar in Nederland te zijn, maar begrijpt de reactie niet. ‘Het ging altijd over mensenrechten. Nu zeg ik ze: mensen dreigen te worden vermoord, omwille van mijn werk voor jullie, en dan zeggen ze: ‘het stond niet in het contract’. Dat is toch niet logisch?’

* De echte naam van Wahid is bekend bij de redactie.