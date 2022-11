Kabinet stuurt sportminister Conny Helder naar WK in Qatar, delegatie met koning nog niet uitgesloten

Conny Helder, minister voor Sport. Beeld ANP

Dat melden meerdere media op basis van ingewijden, na berichtgeving van RTL Nieuws. Het sturen van een regeringsdelegatie naar het WK in Qatar is omstreden vanwege de mensenrechtenschendingen in het land. De vraag wie er moet afreizen naar het evenement leidde tot gesteggel in de coalitie. Regeringspartijen D66 en ChristenUnie verzetten zich tegen het kabinetsbesluit om ondanks herhaalde oproepen af te zien van een delegatie toch vertegenwoordigers te sturen vanwege diplomatieke belangen.

Omdat het kabinet voet bij stuk hield, hoopten de regeringspartijen dat Nederland tenminste zou kiezen voor een ‘zakelijke en sobere’ vertegenwoordiging. Met Helder, van wie het als minister voor Sport voor de hand lag dat ze naar het toernooi zou afreizen, maakt het kabinet een veilige keuze.

De grote vraag blijft of er uiteindelijk nog meer vertegenwoordigers namens Nederland naar Qatar zullen afreizen. Er is volgens de ingewijden nog steeds geen besluit genomen over een regeringsafvaardiging als het Nederlands elftal een ronde verder dan de groepsfase komt.

Dat de delegatie wordt uitgebreid met de koning of premier Rutte is dan ook nog niet uitgesloten. Dat terwijl D66 en ChristenUnie daartegen waren. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zei vorige maand in talkshow Op1 dat hij hoopt ‘dat we niet ook het koningshuis compromitteren’. Segers verwees daarbij naar de foto van koning Willem-Alexander tijdens de Winterspelen in Sotsji in 2014 waarop hij proostend met de Russische president Poetin is te zien.

Koning Willem-Alexander zei vorige week na afloop van het staatsbezoek aan Griekenland dat hij nog niet kon zeggen of hij naar het WK voetbal in Qatar zou gaan. Hij zei wel dat hij daarover ‘op basis van persoonlijke gevoelens’ een afweging maakt. De koning wilde niet ingaan op de vraag wat hij daar precies mee bedoelde.