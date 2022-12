Kabinet stuit op nieuwe obstakels bij excuses slavernijverleden

Schrijver en acteur Roland Colastica donderdag na het overleg met premier Rutte en Surinaams-Caribische organisaties in het Catshuis in Den Haag. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

‘Het huidige proces is te gehaast en onduidelijk, waardoor de excuses niet gemeend lijken’, zegt Kenneth Donau, voorzitter van de Stichting Afro-Caribische Levensbeschouwing en Spiritualiteit. Het is een van de vijf stichtingen die met een kort geding uitstel van de excuses willen afdwingen vanwege ‘onzorgvuldig handelen’ door de overheid. De zaak komt voor op 15 december.

‘Er lopen nog onderzoeken naar de vraag waarom en aan wie de excuses moeten worden aangeboden’, zegt Donau. ‘Het kabinet heeft zelf om die onderzoeken gevraagd. Daarnaast lijken er geen goede afspraken gemaakt over de locatie. We zien daarom trekken van kolonialisme in de manier waarop deze excuses tot stand komen. Het is een voorbeeld van eenzijdig je wil opleggen.’

Het Catshuis-overleg tussen het kabinet en afgevaardigden van de Surinaamse en Caribische gemeenschappen van donderdag heeft maar kort rust gebracht in de discussie over de slavernijexcuses. Aanvankelijk leek het overleg een succes. In de bijeenkomst werden partijen uitgenodigd om elk nog voor 19 december een tekst te leveren met daarin uitgelegd waar de excuses volgens hen betrekking op moeten hebben en wat de Nederlandse overheid moet doen om de schade te adresseren die is aangericht door het slavernijverleden.

Routeplan

‘Het kabinet adviseerde ons om in te stemmen met 19 december, omdat je niet weet wat er het komende half jaar gebeurt’, zegt Mercedes Zandwijken, oprichter van Stichting Keti Koti Tafel en aanwezig bij het Catshuisoverleg. Mogelijk doelden de ministers op een regeringscrisis die tot nieuwe verkiezingen kan leiden, zonder de garantie dat een volgende coalitie ook excuses wil aanbieden. ‘Wij zijn daarin meegegaan’, zegt Zandwijken, ‘maar nu vijf organisaties een kort geding hebben aangespannen, wordt die datum steeds minder haalbaar. We willen hen betrekken bij de dialoog en dat kost tijd.’

De brief met randvoorwaarden is door negentien organisaties en acht sleutelfiguren ondertekend. Kern van hun eisenpakket is dat het kabinet nog vóór 19 december met een veelomvattend ‘routeplan’ moet komen waar de excuses deel van uitmaken. Uit voorstellen van de Advies Dialooggroep Slavernijverleden, het Zwart Manifest en het tienpuntenplan van het Caribisch samenwerkingsverband Caricom valt af te leiden dat het dan gaat om het instellen van een jaarlijkse herdenkingsdag, onderwijsprogramma’s over de slavernijgeschiedenis en voorstellen voor herstelbetalingen.

Zo ziet Zandwijken graag dat op 19 december het startschot wordt gegeven voor een discussie over de inhoud van de excuses en een landelijke campagne over de geschiedenis van de slavernij. ‘Dat veroorzaakt bewustwording in de witte gemeenschap en heeft een helende werking voor de zwarte gemeenschap’, zegt zij, ‘Wat uiteindelijk tot verbinding leidt. Dan, als de hele samenleving ruim zes maanden lang bij de discussie betrokken is, kan het kabinet op 1 juli excuses maken.’ Het is op 1 juli 2023 precies 150 jaar geleden dat de slavernij officieel is afgeschaft in het koninkrijk.

Buitensluiting door kabinet

Vijf organisaties die donderdag niet voor het Catshuisoverleg waren uitgenodigd, hebben gekozen voor een juridische weg om de excuses uit te stellen. Ze voelen zich niet vertegenwoordigd door de organisaties die wel in Den Haag waren uitgenodigd en sluiten zich ook niet aan bij de lijst van voorwaarden.

Naast de Stichting Afro-Caribische Levensbeschouwing en Spiritualiteit hoort ook Radio mArt, een multiculturele radiozender uit Amsterdam, tot de groep van vijf. In de radioshow van programmamaker Glenn Codfried wordt de laatste weken onafgebroken gebeld door luisteraars van Surinaamse komaf.

‘Velen van hen zijn woedend over de buitensluiting door het kabinet. Ze zijn van mening dat het onrecht uit het slavernijverleden zich nog steeds voltrekt,’ zegt Codfried. Met de gang naar de rechter hoopt hij een gesprek met de vertegenwoordiging af te dwingen, waarin ook hij zijn perspectief kan laten horen. ‘We zijn een verdeeld volk. Het zou toch jammer zijn als de excuses komen en een deel van de gemeenschap zegt: wij hoeven er niks mee.’

Joancy Breeveld, advocaat namens de vijf stichtingen, vindt dat de overheid onzorgvuldig heeft gehandeld. ‘Het maakt nazaten van tot slaaf gemaakten nu gestrest en gefrustreerd, terwijl de overheid mensen ook de tijd had kunnen geven om zich hier netjes en mooi op voor te bereiden. Het gaat tenslotte om een misdaad tegen de menselijkheid, het verschepen en ontmenselijken van mensen.’