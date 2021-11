Kabinet stopt tóch met financieren fossiele brandstofprojecten in buitenland

De raffinaderij van Shell in Pernis. Beeld ANP

Het kabinet stuurt later vandaag een brief aan de Tweede Kamer. Vorige week zei het kabinet nog dat het de verklaring niet kon steunen vanwege zijn demissionaire status. Het besluit over een financieringsstop wilde het daarom overlaten aan het volgende kabinet. De Tweede Kamerfractie van GroenLinks nam daar geen genoegen mee en verzocht het kabinet per motie de verklaring alsnog te ondertekenen. Over die motie, die steun krijgt van een groot deel van de linkse oppositie en D66, zou de Tweede Kamer morgen stemmen.

De COP26-verklaring werd donderdag al getekend door onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Denemarken, Zweden, Finland en Canada. Samen met vijf internationale financieringsinstellingen beloven zij vanaf 2023 geen geld meer te investeren in fossiele energie-projecten in het buitenland. De Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO), een Nederlandse ontwikkelingsbank, was een van die niet-statelijke ondertekenaars. FMO is een Nederlandse staatsdeelneming (de staat bezit 51 procent van de aandelen), maar het bestuur kan eigenstandig beslissingen nemen. FMO hoefde dus geen toestemming te vragen aan minister Wopke Hoekstra (Financiën) voor het ondertekenen van de verklaring.

Bijzonder aan de verklaring in Schotland is dat een aantal grote industrielanden zich voor het eerst committeert aan een financiële boycot van olie- en gasprojecten. Voorheen wilden regeringsleiders niet verder gaan dan een belofte de financiering van steenkoolprojecten af te bouwen. Vlak voor de top in Glasgow spraken de G20-leiders zich nog uit voor het uitfaseren van steenkool.

Bij aanvang van de klimaattop vorige week maandag presenteerde premier Rutte zich nog als een klimaatbewuste politicus. In zijn toespraak op de top stelde hij dat de besprekingen moest leiden tot meer concrete actie. ‘Het moet allemaal draaien om actie, actie, actie en implementatie, implementatie, implementatie’.

Rutte verbeterde nota bene een Amerikaanse journalist die beweerde dat het onderlinge wantrouwen tussen rijke en arme landen het grootste obstakel is voor progressie op klimaatgebied. Volgens Rutte klopt dat niet. ‘Het grootste probleem is dat we van ‘bla bla’ naar actie moeten overgaan’, corrigeerde hij de verslaggever van CNBC. Drie dagen later gaf Nederland niet thuis toen initiatiefnemer Verenigd Koninkrijk steun zocht voor de financieringsstop door overheden.

De milieubeweging en linkse Tweede Kamer-fracties beschuldigden de demissionaire premier van hypocrisie. ‘Ruttes roep om actie is een lege huls als Nederland niet onmiddellijk stopt met fossiele exportsteun’, aldus actiegroep Milieudefensie.

De Nederlandse staatssteun aan internationale fossiele energieprojecten bestaat uit overheidsgaranties op exportkredietverzekeringen van Atradius Dutch State Business (ADSB). De overheid staat garant voor ongeveer 4,8 miljard euro aan fossiele energieprojecten, waaronder de aanleg van gas- en oliepijpleidingen door bedrijven als Shell, Van Oord, Boskalis en Heerema. Zonder overheidsgaranties zijn die projecten niet verzekerbaar. Nederland is in internationaal opzicht een vrij grote speler op deze markt. De bedrijfstak biedt waarschijnlijk rond de tienduizend mensen werk, wat mogelijk de verklaring is voor het feit dat het kabinet in eerste instantie geen handtekening onder de verklaring wilde zetten.