Kabinet stelt zoets in het vooruitzicht, maar komende weken blijven bitter

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) geven een toelichting op de coronamaatregelen in Nederland. Beeld ANP

Op 1 juli moeten alle Nederlanders minstens één keer zijn gevaccineerd. Dat zal het moment zijn waarop ‘misschien nog niet alles kan, maar wel veel’, voorspelde Rutte, zeker in combinatie met veel meer testen. Om daar meteen een waarschuwing aan vast te plakken: 1 juli is misschien al over vier maanden, het is vooral pás over vier maanden. Lange maanden, waarin de Britse variant en andere nieuwe varianten van het coronavirus de intensive cares zomaar weer kunnen doen volstromen. ‘De piek van de derde golf ligt nog voor ons’, benadrukte coronaminister De Jonge.

Tegelijkertijd was het volgens Rutte ‘volstrekt duidelijk dat we de lockdown in deze vorm niet nog vier maanden volhouden’. Meer dan op andere persconferenties spiegelden hij en De Jonge het land voor welke versoepelingen er verderop in het verschiet liggen, als iedereen zich maar aan de maatregelen houdt. Rutte: ‘We moeten ons op weg naar de eindstreep steeds blijven afvragen: wat kan er nu al, op een veilige en verantwoorde manier?’

Maandag was het antwoord op die vraag: bijna niets. Van versoepelingen is geen sprake, eerder versoepelinkjes. Met ingang van 16 maart mogen kinderen weer zwemmen, is meer buitensport mogelijk en zijn iets meer klanten welkom in winkels. Gevaccineerde ouderen in verzorgingshuizen mogen voortaan twee bezoekers per dag ontvangen. Daarmee waren Rutte en De Jonge wel door hun lijstje heen.

De periode rond Pasen moet (meer) verlossing brengen, uiteraard op voorwaarde dat de coronasituatie niet verslechtert. Misschien kunnen vanaf 31 maart de buitenterrassen van de horeca weer open, mag de detailhandel meer, krijgt het hoger onderwijs meer ruimte. Dat het kabinet Nederland die worst nu al voorhield, had met de naderende verkiezingsdagen niets te maken, bezwoer Rutte. ‘Je moet die verkiezingen ook niet hier doorheen laten lopen.’

Avondklok is blijvertje

Opvallende afwezige in het rijtje van mogelijke versoepelingen was de avondklok. Die maatregel, die volgens de premier ‘meteen weer in de prullenbak moest’, die het kabinet zo zwaar vond dat hij niet in de coronawet werd opgenomen, lijkt een blijvertje te zijn.

Na vragen van journalisten wilde Rutte niet beloven dat de avondklok zou worden afgeschaft voordat de terrassen weer open mogen. De premier leek zich te ergeren aan het oprakelen door de pers van zijn uitspraken over de korte levensduur van de avondklok. ‘Door dat steeds te herhalen, als die dan toch weer verlengd wordt, denken mensen: ja, wanneer is die dan echt weg?’

Een zwakke plek van de avondklok is het nog altijd ontbreken van cijfers over de werking. Die zijn er alleen voor het gecombineerde effect van de avondklok en de regel van één gast per huishouden. Het RIVM schat in dat die samen een reductie van zo’n 10 procent van de besmettingen opleveren. Wat de avondklok afzonderlijk ‘doet’ is volgens Rutte onmogelijk te achterhalen.

Om de avondklok de verkiezingen niet in de weg te laten staan, gelden van 15 tot en met 17 maart een aantal uitzonderingen. Ambtenaren die nodig zijn voor het verkiezingsproces moeten een verklaring op zak hebben, maar dat geldt niet voor kiezers die pas tegen negen uur willen stemmen of die willen kijken hij het tellen. Bij een controle door de politie volstaat dan de mededeling dat je net van het stembureau komt. ‘Maar daarna dus niet met een paar vrienden in het Vondelpark afspreken’, voegde Rutte streng toe.

De premier zei het niet raar te vinden dat de lijsttrekkers veelvuldig aanschuiven bij talkshows tijdens avondklokuren. ‘Ik denk dat het in verkiezingstijd onvermijdelijk is.’