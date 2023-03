Kabinet staakt aanleg nieuwe bruggen en wegen vanwege stikstofcrisis

De Ramspolbrug tussen Kampen en Emmeloord. Beeld ANP

‘Door gebrek aan perspectief op het verkrijgen van stikstofruimte komt een groot deel van de planuitwerkingen voorlopig tot stilstand’, aldus Harbers in de brief die hij na afloop van de ministerraad aan de Kamer stuurde.

Het geld dat de coalitiepartijen in het regeerakkoord hadden gereserveerd voor de aanleg van onder meer nieuwe wegen, bruggen en spoorlijnen zal het kabinet op korte termijn inzetten voor onderhoud van de bestaande infrastructuur. ‘Nu een deel van de aanleg door stikstof voorlopig tot stilstand komt, wordt het in stand houden van wat we hebben nog belangrijker’, aldus Harbers. ‘Aan deze grote onderhoudsbeurt geven we elke euro uit die we hebben.’

Lopende projecten en al aangevraagde vergunningen gaan nog wel door. Ook aan de ontsluiting van nieuwe woongebieden wordt niet getornd. De streep gaat vooral door projecten waarvan het ministerie nu al kan inschatten dat die op korte termijn toch niet kunnen worden uitgevoerd.

Stilstand door stikstof

Het kabinetsbesluit is tekenend voor de stilstand als gevolg van de stikstofcrisis. Bij de bouw van nieuwe infrastructuur komt stikstof vrij, en daar is op veel plekken in Nederland geen ruimte voor. En op eenmaal aangelegde nieuwe wegen zou de verkeersstroom tot een structurele uitstoot van stikstof leiden. De natuur is er zo slecht aan toe dat die niet nog meer stikstofdepositie aankan.

Een geitenpaadje om de bouw niet stil te laten vallen, werd onlangs door de rechter afgeschoten. Deze zogenoemde bouwvrijstelling, die onder meer de bouw van nieuwe huizen maar ook infrastructuur mogelijk moest maken, voldoet niet aan het Europese natuurbeschermingsrecht, oordeelde de Raad van State.

Het vervallen van de vrijstelling heeft geen gevolgen voor onderhoud. Wel moet het ministerie rekening houden met beschikbare stikstofruimte. ‘De capaciteit van onze stikstofdeskundigen zal met voorrang hierop moeten worden ingezet’, aldus Harbers.

Saillante timing

De timing van nieuws is saillant. Twee dagen na de monsteroverwinning van de BBB maakt het kabinet tastbaar wat de stikstofcrisis concreet voor mensen betekent. BBB verzet zich fel tegen het stikstofbeleid van het kabinet en trekt de stikstofmetingen en wetenschappelijke studies naar de natuurschade door stikstof openlijk in twijfel.

Het gedwongen uitkopen van de piekbelasters – zoals grote veehouderijen, die tot de grootste uitstoters horen – om op die manier op korte termijn stikstofruimte vrij te spelen en het land weer van het slot te krijgen, is voor BBB-voorvrouw Caroline van der Plas geen optie. Ook is zij tegen de wet die voorschrijft dat de stikstofuitstoot in 2030 moet zijn gehalveerd.